Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe taklit ve tağşişe karşı denetimlerine devam ediyor. Peynir gibi gıda ürünlerinde yapılan hileli işlemler, vatandaşlar için ciddi sağlık riskleri taşıyor. Bakanlık, yaptığı denetimlerde taklit ve tağşiş tespit ettiği ürünleri resmi internet sitesinden yayımlıyor.

AYNI MARKANIN 8 ÜRÜNÜ LİSTEYE GİRDİ

Son güncellenen listede, Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey peynir markası 8 ürünüyle listeye girerek dikkatleri üzerine çekti. Bakanlık, bu markanın peynirlerinde, belirtilen yağ oranının düşük olduğunu tespit etti.

HANGİ ŞEHİRLERDE ÜRETİLDİĞİ BELİRLENDİ

Bakanlık tarafından yayımlanan listede yer alan peynir markalarının üretildiği şehirler de dikkat çekti. Bu peynirlerin üretimi, Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray gibi farklı illerde gerçekleşti. .

GÜNCEL TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNDEKİ PEYNİR MARKALARI:

YUSRA SÜT ÜRÜNLERİ

TAM YAĞLI TOST PEYNİR

Yağ Oranı Düşük

STT: 25.04.25, Karakoçan, Elazığ

Süt ve Süt Ürünleri, Hayvancılık, İnşaat ve Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ÖMÜR SÜT ÜRÜNLERİ

Tam Yağlı Taze Tost Peyniri

Yağ Oranı Düşük

Tire, İzmir

Süt ve Süt Ürünleri, Boyacıoğulları Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Son Kullanma Tarihi: 25.11.2025

ELMAS SÜT ÜRÜNLERİ

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir

Yağ Oranı Düşük

Lokma Süt, Tiryakibey, Hayvancılık Besicilik Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Son Kullanma Tarihi: 20.02.2025

AYDINOĞLU GIDA KATI

Süt ve Süt Ürünleri

Ticaret Ltd. Şti.

Son Kullanma Tarihi: 11.02.2025

ŞEREFOĞLU YEM GIDA VE PET ÜRÜNLERİ

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynri

Yağ Oranı Düşük

Son Kullanma Tarihi: 11.02.2025

DEVREK SÜT ÜRÜNLERİ

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir

Yağ Oranı Düşük

Zonguldak, Süt ve Süt Ürünleri

Son Kullanma Tarihi: 06.10.2024, 13.08.2024

ÜNAL GIDA VE İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.

Az Yağlı Eritme Peyniri

Yağ Oranı Düşük

Melikgazi, Kayseri

ERKON SÜT ÜRÜNLERİ

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

Yağ Oranı Düşük

Ereğli, Konya

MILKON SÜT ÜRÜNLERİ

Kahvaltılık Kaşar Peyniri

Yağ Oranı Düşük

Karatay, Konya

Son Kullanma Tarihi: 20.02.2025

ÇAYIRBAGI SÜT ÜRÜNLERİ

Tam Yağlı Kaşar Peyniri

Yağ Oranı Düşük

Karatay, Konya

Son Kullanma Tarihi: 04.04.2025

Listeye giren peynir markalarının detayları ve üretim yerleriyle ilgili bilgilere, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilir.