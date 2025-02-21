Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe taklit ve tağşişe karşı denetimlerine devam ediyor. Peynir gibi gıda ürünlerinde yapılan hileli işlemler, vatandaşlar için ciddi sağlık riskleri taşıyor. Bakanlık, yaptığı denetimlerde taklit ve tağşiş tespit ettiği ürünleri resmi internet sitesinden yayımlıyor.
AYNI MARKANIN 8 ÜRÜNÜ LİSTEYE GİRDİ
Son güncellenen listede, Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey peynir markası 8 ürünüyle listeye girerek dikkatleri üzerine çekti. Bakanlık, bu markanın peynirlerinde, belirtilen yağ oranının düşük olduğunu tespit etti.
HANGİ ŞEHİRLERDE ÜRETİLDİĞİ BELİRLENDİ
Bakanlık tarafından yayımlanan listede yer alan peynir markalarının üretildiği şehirler de dikkat çekti. Bu peynirlerin üretimi, Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray gibi farklı illerde gerçekleşti. .
GÜNCEL TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNDEKİ PEYNİR MARKALARI:
YUSRA SÜT ÜRÜNLERİ
TAM YAĞLI TOST PEYNİR
Yağ Oranı Düşük
STT: 25.04.25, Karakoçan, Elazığ
Süt ve Süt Ürünleri, Hayvancılık, İnşaat ve Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
ÖMÜR SÜT ÜRÜNLERİ
Tam Yağlı Taze Tost Peyniri
Yağ Oranı Düşük
Tire, İzmir
Süt ve Süt Ürünleri, Boyacıoğulları Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
Son Kullanma Tarihi: 25.11.2025
ELMAS SÜT ÜRÜNLERİ
Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir
Yağ Oranı Düşük
Lokma Süt, Tiryakibey, Hayvancılık Besicilik Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Son Kullanma Tarihi: 20.02.2025
AYDINOĞLU GIDA KATI
Süt ve Süt Ürünleri
Ticaret Ltd. Şti.
Son Kullanma Tarihi: 11.02.2025
ŞEREFOĞLU YEM GIDA VE PET ÜRÜNLERİ
Tam Yağlı Taze Beyaz Peynri
Yağ Oranı Düşük
Son Kullanma Tarihi: 11.02.2025
DEVREK SÜT ÜRÜNLERİ
Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir
Yağ Oranı Düşük
Zonguldak, Süt ve Süt Ürünleri
Son Kullanma Tarihi: 06.10.2024, 13.08.2024
ÜNAL GIDA VE İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.
Az Yağlı Eritme Peyniri
Yağ Oranı Düşük
Melikgazi, Kayseri
ERKON SÜT ÜRÜNLERİ
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri
Yağ Oranı Düşük
Ereğli, Konya
MILKON SÜT ÜRÜNLERİ
Kahvaltılık Kaşar Peyniri
Yağ Oranı Düşük
Karatay, Konya
Son Kullanma Tarihi: 20.02.2025
ÇAYIRBAGI SÜT ÜRÜNLERİ
Tam Yağlı Kaşar Peyniri
Yağ Oranı Düşük
Karatay, Konya
Son Kullanma Tarihi: 04.04.2025
Listeye giren peynir markalarının detayları ve üretim yerleriyle ilgili bilgilere, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilir.