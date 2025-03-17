Olay, Ridgefield Park'taki Brii Combination Wrestling etkinliği sırasında yaşandı. Ringside News'un haberine göre organizasyonun yapıldığı merkeze ambulansın ulaşması 45 dakika sürdü.

2004 yılından beri bağımsız güreş organizasyonlarında yer alan 1.98 metre boyundaki ve 193 kilodaki Steele, uzun yıllardır ringde mücadele eden ve sevilen bir isimdi. Coastal Championship Wrestling (CCW), Steele'in ölümünün ardından şu mesajı paylaştı: "The Jurassic Juggernaut (lakabı) Vince Steele'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, dostlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde yat büyük adam, seni asla unutmayacağız."

"BU MAÇ EFSANE OLACAK" DEMİŞTİ

Öte yandan üç çocuk babası olan Vince Steele, trajik ölümünden sadece birkaç gün önce büyük bir heyecanla bu maça hazırlandığını Facebook'ta paylaşmıştı. 29 Mart'ta başka bir maça daha çıkmayı planlayan güreşçi, etkinliğin afişini paylaşarak "Bu maç efsane olacak" diye yazmıştı.