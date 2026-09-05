Evinde ya da cüzdanında nadir paraları saklayanlar için büyük bir kazanç kapısı aralandı. Koleksiyonerler, açık artırmada satışa çıkarılan özel bir 50 peninin (32 TL) peşine düştü. Açık artırmaya 41 sterlinlik (2 bin 684 TL) bir açılış fiyatıyla başlayan ve sadece 7 gün içerisinde 13 farklı teklif alan özel madeni para, değerinin tam 200 katına, yani 98 sterline (6 bin 416 TL) satıldı.

DEĞERİNİN TAM 200 KATINA SATILDI

Koleksiyon piyasasında dengeleri değiştiren İngiltere'nin en nadir ve değerli kabul edilen ünlü 2009 Kew Bahçeleri 50 penisi yerini Atlantik Somonu temalı 50 peniye bıraktı. Sosyal medyada koleksiyonerlerin peşinde olduğu Kral III. Charles'ın doğayı ve çevreyi koruma tutkusunu simgelemek amacıyla basılan Atlantik Somonu temalı 50 peni değerinin tam 200 katına satıldı.

SADECE 200 BİN ADET BASILDI

Paranın üzerinde zıplayan bir Atlantik somonu figürü ile Kral Charles'ın ambleminin yer alıyor ve parada Martin Jennings imzası bulunuyor. Piyasada standart dolaşımda bulunan en nadir 50 peni unvanını kazanan bu tasarım, İngiltere genelinde ChangeChecker verilerine göre sadece 200.000 adet basıldı.

FİYATI 12 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Pazar yerlerinde standart örnekleri genellikle 50 ila 90 sterlin (3.273 TL- 5.893 TL) arasında satılırken, açık artırmalardaki yoğun rekabet fiyatı 98 sterline (6 bin 416 TL) kadar yükseldi. Resmi Kraliyet Darphanesi prova baskılarında fiyatlar yaklaşık 150 sterlini (9.821 TL) bulurken, derecelendirilmiş veya derecelendirilmiş özel örneklerde ise rakamlar 185 sterline (12.113 TL) kadar ulaşıyor.

BOZUK PARA SERVET DEĞERİ TAŞIYOR

Uzmanlar, evinde veya elinde Birleşik Krallık bozuk parası bulunanların ilan sitelerindeki geçmiş satışları incelemesini ve ellerindeki parçaları kontrol etmesi konusunda uyardı. Kraliyet Darphanesi web sitesinden de detaylarına ulaşılabilen bu özel basım, bozuk paraların sadece ufak bir nakit değil, potansiyel bir servet olabileceğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.