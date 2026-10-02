İrlanda, dünyaca ünlü rock grubu U2’nun kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla özel bir 2 euroluk hatıra parası çıkardı. Avusturya merkezli yayın organı Heute’de yer alan bilgilere göre, 25 Eylül’de piyasaya sürülen ve kısa sürede tükenen madeni para, ikincil piyasalarda 400 euroya (yaklaşık 22 bin liraya) varan fiyatlarla satılmaya başladı.

AVRUPA'DA BİR İLK

Shaughn McGrath tarafından tasarlanan ve Kraliyet Felemenk Darphanesi tarafından basılan madeni para, bir rock grubunun resmi bir Avrupa parasında yer aldığı ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Paranın üzerinde grubun üyeleri Bono, The Edge, Adam Clayton ve Larry Mullen Jr.’ın portrelerinin yanı sıra grubun adı, "1976" ve "2026" yılları ile İrlanda dilinde ülkenin adı olan "Eire" ibaresi bulunuyor.

Lansman tarihi olarak seçilen 25 Eylül’ün, davulcu Larry Mullen Jr.’ın 1976 yılında Dublin’deki okul panosuna grup arkadaşı aradığı ilanı astığı gün olması dolayısıyla sembolik bir anlam taşıdığı belirtildi.

2 FARKLI ŞEKİLDE SATIŞA SUNULDU

Hatıra parası iki farklı sürüm halinde meraklılarına sunuldu:

Coincard Sürümü: 150.000 adet basılan ve daha geniş bir kitleye hitap eden bu sürüm, 14,95 euroluk etiket fiyatıyla satışa çıktı.

Polished Plate (Proof) Sürümü: Parlatılmış arka plan ve mat tasarım detaylarına sahip özel edisyon ise 5.000 adetle sınırlandırıldı. 39,95 avroluk ilk satış fiyatına sahip bu sürümün, ikincil piyasada 300 ile 400 avro arasında alıcı bulduğu aktarıldı.

YASAL ÖDEME ARACI OLARAK GEÇERLİ

Söz konusu madeni para Euro Bölgesi genelinde geçerli bir yasal ödeme aracı niteliği taşısa da, sınırlı sayıda üretilmesi ve piyasadaki yüksek koleksiyon değeri nedeniyle dolaşımda kullanılması beklenmiyor.

Uzmanlar, nadir basımların veya üretim hatası bulunan 2 euroluk hatıra paralarının koleksiyon piyasasında yüksek değerlere ulaşabildiğine dikkat çekerken, bu tür özel edisyonların piyasa değerlerinin zaman içinde talebe bağlı olarak dalgalanabileceğini ifade etti.