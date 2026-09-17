Almanya'nın Augsburg kentinde 1521 yılında kurulan ve dünyanın en eski sosyal konut kompleksi olarak bilinen Fuggerei mahallesi, yarım bin yılı aşkın süredir değişmeyen kira politikasıyla varlığını sürdürüyor.

Günümüzde yaklaşık 150 kişiye ev sahipliği yapan tarihi yerleşim alanında yaşayanlar, bir yıllık kira bedeli için bir fincan çay ücretinden daha düşük bir tutar ödüyor.

KİRA BEDELİ 5 YÜZYILDIR SABİT TUTULUYOR

Varlıklı tüccar Jakob Fugger tarafından ihtiyaç sahibi Katolik kentliler için inşa ettirilen Fuggerei, 67 bina ve 142 konuttan oluşuyor.

Duvarlarla çevrili bu özel mahalledeki yıllık temel kira bedeli olan 88 cent, kuruluş döneminde belirlenen 1 Ren guldeninin günümüzdeki nominal karşılığı esas alınarak uygulanmaya devam ediyor.

Sembolik kira bedelinin yanı sıra mahalle sakinlerinin, yerleşimi kuran Fugger ailesi için her gün üç vakit dua etme zorunluluğu bulunuyor.

MAHALLEDE YAŞAMAK İÇİN BELİRLİ ŞARTLAR ARANIYOR

Fuggerei, genel başvuruya açık standart bir sosyal konut projesi niteliği taşımıyor. Özel kuralların geçerli olduğu mahalleye kabul edilebilmek için adayların şu kriterleri karşılaması gerekiyor:

Gerçek anlamda ve belgelenebilir düzeyde ihtiyaç sahibi olunması,

Katolik mezhebine mensup bulunulması,

Augsburg kentiyle doğrudan bir ikamet veya yaşam bağının olması.