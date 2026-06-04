Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sıra dışı bir yerleşim yeri, duyanları şaşkına çeviriyor. Yaklaşık 300 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Yıldız Mahallesi'nde yaşayan tam 970 kişinin soyadı aynı: Yıldız. Mahallede bu soyadını taşımayan yegane kişiler ise yalnızca görev icabı orada bulunan okul öğretmenleri ile cami imamı.

Geçmişte Harran Mahallesi’ne bağlı bir sokak olan ve yine "Yıldız" adını taşıyan bu bölge, 2024 yılında sakinlerinin valiliğe başvurmasıyla sandığa gitti. Yapılan referandumun ardından bağımsız bir mahalle statüsü kazanan yerleşimin adı resmi olarak Yıldız Mahallesi yapıldı. Aradan geçen iki yılda mahalle nüfusu artarak 2026 itibarıyla 970’e ulaştı.

KARIŞIKLIĞA ÇÖZÜM ÇİFT İSİM

Mahalle muhtarı 52 yaşındaki Hasan Yıldız, tüm mahallenin neredeyse dev bir aileden oluştuğunu belirterek yaşanan trajikomik durumları şu sözlerle özetledi:

"Nüfusumuz 970 civarında ve öğretmenlerimiz ile imamımız dışında hepimizin soyadı Yıldız. Haliyle postada veya resmi işlerde büyük karışıklıklar yaşanabiliyor. Örneğin sadece 'Mehmet Yıldız' adına bir evrak geldiğinde doğru kişiyi bulmak neredeyse imkansız hale geliyor. Biz de bu sorunu çözmek için çocuklarımıza mutlaka çift isim koyuyoruz; Ahmet Furkan veya Mehmet Emin gibi... Ayrıca mahallede herkesin birbirini ayırt edebilmesi için mutlaka bir lakabı var."

Özellikle Ahmet ve Mehmet isimlerinin çok sık tercih edildiği mahallede, çift isim formülü ve lakaplar sayesinde günlük hayatın karmaşadan uzak, sorunsuz bir şekilde ilerlediği belirtiliyor.