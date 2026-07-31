Fransa’nın Normandiya bölgesinde üretilen ve günlük mutfakların vazgeçilmezi olan tereyağlarında ölümcül risk taşıyan Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi. Fransız hükümetinin gıda güvenliği portalı RappelConso üzerinden yayınlanan acil uyarı sonrası, Carrefour ve E. Leclerc gibi dev market zincirlerinde satılan ürünler için toplatma kararı çıkarıldı.

BARKODSUZ VE KAĞIDA SARILI SATILDI

31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla duyurulan geri çağırma işlemi, La Ferme des Tertres markasına ait 250 gramlık paketlerde satılan tuzsuz ve az tuzlu (demi-sel) tereyağlarını kapsıyor. 22-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sees, Ranes ve Falaise bölgelerindeki zincir marketlerin yanı sıra bölgedeki şarküteri ve yerel dükkanlarda dağıtılan ürünlerin barkodsuz, sade bir kağıda sarılı halde satıldığı bildirildi.

KULUÇKA SÜRESİ 8 HAFTAYI BULABİLİYOR

Uzmanlar, Listeria monocytogenes bakterisinin yol açtığı listeriyoz hastalığının belirtilerinin tüketimden sonra 8 haftaya kadar ortaya çıkmayabileceği konusunda uyardı. İnatçı ateş, baş ve kas ağrısı ile başlayan sürecin özellikle hamileler, yaşlılar ve bağışıklığı düşük bireylerde nörolojik tablolara ve ağır komplikasyonlara yol açabileceği vurgulandı.

Sağlık bakanlığı uzmanları, buzdolabında söz konusu ürünü bulunduran tüketicilerin gıdayı kesinlikle tüketmeden imha etmesini veya mağazalara iade etmesini isterken, ürünü yemiş olan kişilerin 8 hafta boyunca sağlık durumlarını sıkı şekilde takip etmelerini söyledi.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Söz konusu yerel ve geleneksel üretim tereyağlarının Türkiye'ye resmi bir ithalatı bulunmamakla birlikte, Normandiya bölgesini ziyaret eden gurbetçilerin veya turistlerin bu ürünleri kişisel bagajlarında getirme riski mevcut. Fransa seyahatinden yakın zamanda dönen vatandaşlarımızın bavullarında getirdikleri bu marka paketleri kontrol etmeleri ve olası belirtilerde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda uyarıldı.