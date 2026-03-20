Yapay zeka altyapısına sahip uygulamalar son yıllarda artarken bundan sadece vatandaşlar değil aynı zamanda dolandırıcılar da faydalanmaya çalışıyor. Yapılan açıklamalar artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları koruma amacı hedefliyor.

TANIDIĞINIZ BİRİ GİBİ GÖSTERİYORLAR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bayram öncesi artış gösteren ve özellikle yapay zeka destekli içeriklerle hazırlanan yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerine karşı kritik bir uyarı yayımladı. Son dönemde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan bu içeriklerin, sanki resmi bir kamu kurumundan ya da kullanıcının yakın bir tanıdığından geliyormuş gibi tasarlandığına dikkat çekildi.

Yapay zekanın ikna edici gücünü kullanan dolandırıcılar, bu yöntemle vatandaşların güvenini kazanarak onları sahte internet bağlantılarına yönlendirmeyi hedefliyor.

BAYRAM YOĞUNLUĞUNU FIRSAT BİLİYORLAR