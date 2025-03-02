Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı kripto varlık işlemleriyle ilgili bildirimlerde ödeme yöntemi olarak yanlışlıkla "kira ödemesi" seçeneği kullanılmasından dolayı, binlerce kişiye hatalı şekilde kira bildirimi mesajı gönderdi. Bu durum, özellikle kira geliri olmayan vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu.

Peki, kira geliri olmadığı halde bu mesajı alanlar ne yapmalı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

"Bu Mesajı Alanlar Hemen Dilekçe Vermeli"

Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kira geliri elde etmeyenleri de sistemde kira geliri olan kişiler gibi değerlendirdiğini ifade etti. Bu kapsamda, kira geliri olmadığı halde bildirim alanların hemen Dijital Vergi Dairesi’ne giriş yaparak "Hazır Beyanname" sisteminden kira geliri bulunmadığına dair dilekçe vermeleri gerektiğini vurguladı.

Aksi halde, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın banka hesaplarına gelen bazı ödemeler hakkında bu kişilerden açıklama talep edebileceği belirtildi.

Kimler Kira Geliri Beyannamesi Vermek Zorunda Değil?

2024 yılı için 33.000 TL’ye kadar konut kira geliri elde edenlerin, bu gelirleri için beyanname vermesi gerekmiyor. Ancak, yıllık 33.000 TL üzeri kira geliri olanlar, bu miktarı düşerek kalan tutar üzerinden %15 götürü gider indirimi uygulayarak beyanname vermek zorunda.

Yanlış mesaj alan vatandaşların cezai duruma düşmemek için en kısa sürede Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerekli bildirimi yapmaları önemle tavsiye ediliyor.