İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatı aracılığıyla CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştirilecek ön seçim için başvurusunu yaptı. İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu da resmen açıklamış oldu.

"YENİ BİR BAŞLANGICIN ADIMI"

İmamoğlu, adaylık başvurusunun ardından sosyal medyadan paylaşım yaparak yeni bir başlangıcın da ilk adımlarının atıldığın söyledi. İmamoğlu, paylaşımında “Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: "YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALAYACAĞIZ"

Başvuru ve paylaşımın ardından ise AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından pazar günü yapılacak kongreye dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongresine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin geleceğini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız."

Verilen mesajlar iktidarın gündemine almadığı muhalefetin ise çağrı yaptığı erken seçimi akıllara getirdi. Muhalefet erken seçim için çağrı yaparken iktidar kanadı erken seçimin yapılmayacağı konusunda ısrarcıydı.