Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, çalışma hayatında önemli bir değişikliği beraberinde getirdi.

Özellikle riskli iş gruplarında çalışan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren karara göre; standartları belirlenen mesleklerde belgesiz personel çalıştırılmasına kısıtlama getirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: 12 AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLADI

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan tebliğ yürürlüğe girdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu tebliğine göre, standardı belirlenen ve listede yer alan mesleklerde çalışanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi. Bugün itibarıyla başlayan 12 aylık geçiş sürecinin ardından belgesiz çalışanlara izin verilmeyecek."

Bu düzenlemeyle birlikte işverenlerin ve çalışanların, cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için bir yıl içerisinde gerekli belgeleri temin etmeleri gerekiyor.

40 MESLEK LİSTEDE

Yeni düzenleme, teknolojinin gelişmesiyle önemi artan ve yüksek risk barındıran iş kollarını hedef alıyor. "40 meslek kapsama alındı" başlığı altında paylaşılan listede öne çıkan bazı iş kolları şunlar:

-Elektrikli araç bakım ve onarımı

-Klima sistem montajı

-Ekskavatör operatörlüğü

-Elektrikli araç montajı

-Hibrit araç bakımı

-Fotovoltaik güç sistemleri kurulumu

-Rüzgar enerji sistemi personeli

-Mobil vinç operatörlüğü

Bu ve benzeri toplam 40 tehlikeli ve çok tehlikeli meslekte çalışanlar, artık uzmanlıklarını resmi bir belge ile kanıtlamak zorunda kalacak.

Düzenleme her ne kadar zorunluluk getirse de, belirli bir eğitim düzeyine sahip olanlar için esneklik sağlıyor. Bakanlık, mesleki eğitim alan bireyleri bu zorunluluktan muaf tutacağını açıkladı. Yapılan resmi bilgilendirmede şu detay paylaşıldı:

"Mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerden mezun olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programları tamamlayarak kurs bitirme belgesi alanlar, belgelerinde belirtilen alanlarda çalışmaları şartıyla düzenlemeden muaf tutulacak."