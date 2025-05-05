Avrupa Birliği, nitelikli araştırmacı ve bilim insanlarının Avrupa'ya göçünü kolaylaştırmak için yeni bir adım atıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen; özellikle bilim, teknoloji ve araştırma alanında çalışanların Avrupa'ya giriş süreçlerinin hızlandırılacağını açıkladı.

Fransa'da düzenlenen "Bilim için Avrupa'yı Seç" başlıklı etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Von der Leyen, Avrupa'nın bilimdeki liderliğini sürdürebilmesi için uluslararası araştırmacılara daha açık hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

"Bilimin Avrupa'daki geleceğimizin anahtarını elinde tuttuğuna inanıyorum" diyen Leyen; sağlık, iklim, ekonomi ve teknolojideki güncel küresel sorunlara çözüm arayışında bilimin oynayacağı rolün altını çizdi.

Von der Leyen, göçmen bilim insanları için "pasaport, cinsiyet ya da etnik köken değil; bilimin değeri önemlidir" diyerek, Avrupa'nın bilimsel kapsayıcılık vizyonuna dikkat çekti.

AVRUPA, CAZİBE MERKEZİ OLMAK İSTİYOR

Avrupa Birliği halihazırda, dünyadaki en yüksek ikinci bilimsel çıktı oranına sahip. AB topraklarında faaliyet gösteren 2 milyondan fazla araştırmacı; özellikle yeşil teknoloji, sağlık, sosyal bilimler, havacılık ve otomotiv mühendisliği gibi alanlarda küresel başarılar elde ediyor.

Von der Leyen, Avrupa'nın parçacık fiziğinden biyoteknolojiye, uzay araştırmalarından nükleer füzyona kadar geniş bir bilimsel altyapıya sahip olduğunu belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu altyapı, Avrupa'yı temel araştırmalarda küresel lider yapıyor."

Öte yandan yeni dönemde Avrupa Birliği, bilimsel göçü teşvik etmekle kalmayıp 500 milyon euroluk özel bir araştırma destek paketi ile bu hedefi finansal olarak da destekleyecek.