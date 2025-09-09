Yaz ayının sona ermesiyle beraber, sonbahar mevsiminin 9. gününde ilk kar yağdı.
Rize'de deniz seviyesinden 3 bin 932 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’nın zirvesine kar yağdı.
İLK KAR RİZE'YE YAĞDI
Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü üyeleri tırmanışla ulaştıkları zirvede, mevsimin ilk kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Zirvede dinlenen dağcılar dolunun ardından yağan ilk kar yağışıyla manzaranın keyfini çıkardı. Dağcılar olumsuz hava şartları nedeniyle kısa süre sonra geri döndü.