Hemen her evin mutfağında renkli ve estetik bir görüntü sunan meyve sepetleri, aslında gözle görülmeyen kimyasal bir savaşa sahne oluyor. Pazardan ya da marketten taptaze alınan elma, muz, avokado ve yeşilliklerin birkaç gün içinde aniden kararıp pörsümesi tesadüf değil. Bilim dünyasının uzun yıllardır mercek altına aldığı doğal bir bitki hormonu, mutfaktaki tüm gıdaların ömrünü doğrudan belirliyor.

Kaliforniya Üniversitesi Davis (UC Davis) ve ABD Tarım Bakanlığı’nın yayımladığı çarpıcı veriler, yapılan o masum yerleşim hatasının gıdaları nasıl hızla çöp haline getirdiğini kanıtlıyor.

TEZGÂHTA SALGILANAN GÖRÜNMEZ GAZ: ETİLEN

Birçok meyve, dalından koptuktan sonra da nefes alıp vermeye ve "etilen" adı verilen renksiz, kokusuz bir gaz üretmeye devam ediyor. Bitkilerin yaşlanma ve olgunlaşma hormonu olan bu gaz, özellikle elma, muz, armut ve avokado gibi meyveler tarafından yoğun şekilde çevreye yayılıyor.

Mesele sadece meyvenin kendi kendine olgunlaşmasıyla kalmıyor; etrafına saldığı bu görünmez duman, yanındaki diğer tüm ürünlerin biyolojik saatini kontrolden çıkarıyor.

ELMA İLE MUZ YAN YANA GELDİĞİNDE ZAMAN DARALIYOR

Maine Üniversitesi uzmanlarının araştırmalarına göre, sepete koyduğunuz tek bir olgun elma, yaydığı yoğun etilen dalgasıyla çevresindeki henüz yeşil muzları veya sert avokadoları saatler içinde sarartıp yumuşatabiliyor. Sert bir meyveyi hızla yemeye hazır hale getirmek için büyük bir avantaja dönüşen bu taktik, kontrolsüz bırakıldığında tam bir israfa yol açıyor.

Olgunlaşma eşiğini hızla aşan ürünler, farkına bile varılmadan aşırı yumuşayıp küflenmeye ve çürümeye başlıyor.

BU SEBZELERİ MEYVE SEPETİNDEN DERHAL UZAKLAŞTIRIN

Etilen gazının yarattığı asıl yıkım ise sebze çekmecesinde ve tezgâhta yaşanıyor. Brokoli, salatalık, taze marul ve narin yeşillikler bu gaza karşı aşırı hassasiyet gösteriyor. Elma veya muzun yanına bırakılan bir salatalık ya da marul, salgılanan gazın etkisiyle yeşil rengini hızla kaybederek sararıyor, yaprakları eriyip pörsüyor.

Gıda uzmanları, sebzelerin hızla çöpe gitmesini engellemek için etilen üreten meyvelerle yeşil sebzelerin kesinlikle aynı bölmede tutulmaması gerektiğinin altını çiziyor.

ÇİLEK VE ÜZÜMDE AYNI KURAL İŞLEMİYOR

Mutfaktaki her meyve bu görünmez kimyasal baskıya aynı tepkiyi vermiyor. Elma, avokado ve muz toplandıktan sonra bile olgunlaşmayı sürdürüp gaz üretirken; çilek, kiraz ve üzüm gibi meyveler dalından koptuktan sonra olgunlaşmaya devam etmiyor. Bu nedenle hassas meyvelerin ve narin sebzelerin ömrünü uzatmak, yalnızca onları buzdolabına kaldırmakla değil; sepetin içindeki ölümcül ikilileri birbirinden tamamen ayırmakla mümkün oluyor.