Tropikal bir meyve olan papaya, hemen hemen her tarifte kullanılır ancak genellikle atılan papaya kabuğu aslında birçok fayda sunan bir bileşendir ve organik çöplüğe gitmesine gerek yok. Hem mutfakta hem de kişisel bakımda kullanabileceğiniz papaya kabuğu tam bir hazine.

Meksika ve Orta Amerika'nın tropikal bölgelerine ait olan papaya, kabuğu da dahil olmak üzere tamamıyla değerlendirilebilen bir meyvedir. Çoğu insan papaya kabuğunun mutfakta veya kişisel bakımda ne kadar yararlı olabileceğini bilmez ve bu nedenle kabukları genellikle çöpe atılır.

PAPAYA KABUĞUNASIL KULLANILIR?

Papaya kabuğundan en verimli şekilde yararlanabilmek için ilk adım, onu doğru şekilde temizlemekten geçer. Kabukları akan suyun altında iyice yıkayın ve bir fırça ile kirleri temizleyin. Ardından, temiz bir bezle kurulayın.

Etin sert dokularını yumuşatmak için kullanılır

Papaya kabuğunun belki de en ilginç kullanım alanı, eti yumuşatmak için kullanılır. Papaya kabuğu, içinde bulunan papain enzimi sayesinde etin sert dokularını yumuşatır. Bu özellik, özellikle sert etleri pişirmeden önce kullanışlıdır. Etin üzerine kabuğun iç kısmını sürüp 30 dakika bekleterek, etin daha yumuşak ve lezzetli hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Gübre yapın

Papaya kabuğu aynı zamanda doğada geri dönüşüm sağlayan bir araçtır. Kimyasal gübre yerine organik gübre kullanmak isteyenler için papaya kabuğu mükemmel bir alternatiftir. Kabuğu küçük parçalara ayırarak bahçe toprağına veya saksılara gömmek, topraktaki besin değerini artırır. Aynı zamanda kabukları suda kaynatarak elde edilen sıvıyı bitkilerin sulama suyuna ekleyebilir, kompost çayı elde edebilirsiniz.

Sağlık ve cilt bakımında kullanılır

Papaya kabuğunun sağlığa faydaları da dikkat çekicidir. Sıcak suyla kaynatılan papaya kabukları, infüzyon hazırlayarak içilebilir. Bu içeceğe bal veya limon ekleyerek tadını zenginleştirebilirsiniz. Sıcak olarak tüketilen bu infüzyon, vücuda fayda sağlar.

Öte yandan papaya kabuğu cilt bakımında da etkilidir. İçerdiği antioksidan enzimleriyle cildin sağlığını destekler. Kabukları kaynatarak sıvıyı tonik olarak kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, kurutulmuş ve öğütülmüş kabukları hindistan cevizi yağı veya bal ile karıştırarak doğal bir vücut peelingi hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı nemli cildinize uygulayıp nazikçe masaj yaparak cildinizi canlandırabilirsiniz.