Bilim dünyasında Physalis peruviana adıyla bilinen altın çilek, son yıllarda hem sofralarda hem de tarımda adından sıkça söz ettiriyor. Taze ya da kurutulmuş olarak tüketilebilen bu özel meyve, içerdiği yüksek C vitamini, lif ve güçlü antioksidanlar sayesinde sağlıklı beslenmenin öne çıkan seçeneklerinden biri haline geldi.

Meyve, metabolizmayı desteklemesi, sindirim sistemine katkı sağlaması ve bağışıklığı güçlendirmesi gibi etkileriyle de dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNDE YETİŞEBİLİYOR

Altın çilek, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde uyum sağlayarak yetiştirilebiliyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi, üretimin merkezi konumunda bulunuyor. Antalya, Mersin ve Adana bu alanda başı çekiyor. Bunun yanı sıra Ege Bölgesi’nde Muğla, İzmir, Aydın ve Manisa gibi illerde hem seralarda hem de açık arazilerde üretim yapılıyor. Karadeniz’de ise Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde, özellikle fındık bahçelerinin kenarlarında yetiştiricilik yaygınlaşıyor. İç kesimlerde ise Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şehirlerde mikroklima alanlar sayesinde üretim giderek artıyor.

SICAK BÖLGELERDE DAHA VERİMLİ OLUYOR

Altın çilek yetiştiriciliğinde iklim koşulları büyük önem taşıyor. Ilıman ve bol güneş alan bölgelerde daha verimli sonuçlar elde edilirken, bitki don olaylarına karşı hassas olduğu için çoğunlukla kıyı kesimlerde ya da seralarda yetiştiriliyor. Genellikle ilkbahar aylarında fide olarak toprağa dikilen bitki, düzenli sulama ve iyi drenaj sağlanan topraklarda hızlı gelişim gösteriyor. Hasat dönemi yaz aylarında başlıyor ve uygun şartlar sağlandığında sonbahara kadar devam edebiliyor.

ÜRETİCİLER İÇİN BÜYÜK KAZANÇ KAPISI

Altın çilek, tarımsal üretimde yüksek gelir potansiyeli sunmasıyla da öne çıkıyor. Bir dönümlük araziden ortalama 2 ila 3 ton ürün elde edilebilmesi, bu meyveyi ekonomik açıdan cazip hale getiriyor.

Güncel piyasa verilerine göre, taze altın çileğin paketli satış fiyatı kilogram bazına vurulduğunda 1.300 TL ile 1.800 TL arasında değişen rakamlarla raflardaki yerini alıyor. Pazar tezgahlarında veya doğrudan üreticiden dökme olarak temin edilen taze altın çileğin kilogram fiyatı ise 850 TL ile 1.100 TL bandında seyrediyor. Atıştırmalık ve form ürünleri arasında popüler olan kurutulmuş altın çileğin kilogram fiyatı ise işlemesi ve marka değerine bağlı olarak 900 TL ile 1.400 TL arasında alıcı buluyor.