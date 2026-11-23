Endonezya, Malezya ve Singapur mutfağında kullanılan egzotik keluak meyvesi, yanlış hazırlandığında ölümcül bir zehirlenmeye neden olabiliyor. Yüksek miktarda siyanür bileşiği içeren bu meyve, ancak yaklaşık 40 gün süren özel bir fermantasyon işleminden geçirildikten sonra tüketilebiliyor.

Güneydoğu Asya'nın tropikal ormanlarında yetişen pangium ağacının meyvesi keluak, gri-kahverengi rengi ve iri yapısıyla dikkat çekiyor. Hindistan cevizini andıran bu meyvenin tohumları, yüzyıllardır Endonezya, Malezya ve Singapur mutfağında kullanılıyor. Yemeklere koyu renk ve kendine özgü yoğun bir aroma katıyor.

Keluakın sofralara ulaşması hiç de kolay değil. Çünkü meyvenin tohumları çiğ hâlde son derece zehirli. Ağacın meyveleri, yaprakları ve kabuğu dahil farklı bölümleri siyanür bileşikleri içeriyor. Özellikle çiğ tohumların tüketilmesi, vücudun hücresel düzeyde oksijen kullanmasını engelleyerek ağır zehirlenmelere ve ölüme yol açabiliyor.

Yaklaşık 40 gün boyunca toprak altında bekletiliyor

Keluakın mutfaklarda kullanılabilmesi için yüzyıllardır uygulanan özel bir hazırlama yöntemi bulunuyor. Önce meyvenin tohumları çıkarılıyor ve sert kabuklarının yumuşaması için kaynatılıyor. Ardından muz yapraklarına sarılan tohumlar, ahşap kasalara yerleştirilerek üzerleri toprak ve odun külüyle kapatılıyor.

Yaklaşık 40 gün süren bu bekleme sırasında fermantasyon gerçekleşiyor. Bu süreçte mikroorganizmaların etkisiyle tohumlardaki siyanür bileşiklerinin miktarı azalıyor. Tohumlar aynı zamanda koyu siyah bir renk ve bitter çikolata, katran ve trüf mantarını andıran yoğun bir aroma kazanıyor.

İşlem tamamlandıktan sonra yıkanan ve öğütülen keluak, Endonezya'nın meşhur rawon çorbasında kullanılıyor.

Ancak bu geleneksel hazırlama yöntemindeki en küçük hata bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Zehirli bileşiklerden yeterince arındırılmamış tohumların tüketilmesi ağır siyanür zehirlenmesine neden olabiliyor.

Keluak, doğru işlemlerden geçirildiğinde Güneydoğu Asya mutfağının özel lezzetlerinden birine dönüşürken, çiğ hâliyle ölümcül bir tehlike barındırıyor.