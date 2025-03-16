Ahmet Odabaşı adlı girişimci özellikle pandemi döneminde evcil hayvanı ile birlikte yaşayanların sayısının artması ile ortaya çıkan mezarlık sorununa ilginç bir çözüm üretti. Ahmet Odabaşı doğup büyüdüğü Edirne'nin Balaban köyünde kendine ait arazide bir pet mezarlığı açtı.

Hayatını yitiren pet'ler için geliştirilen hizmetler arasında cenazeyi evden alıp mezarlığa defnetmeye kadar tüm hizmetler yeralıyor.

Hayvan dostları kaybettikleri kedi, köpek, kuş, tavşan, hamsterlarının mezarlığının videosunu görüyor yıldönümlerinde de ziyaret ediyor.

Ziyarete gidemeyenler için Pet Mezarlığı'nda video çekip sahiplerine iletiliyor.

Mezarlıktaki hayvan sayısı bini aştı. Maliyeti ise 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor. Hayvan mezarlığının kurucusu ve arazinin sahibi Ahmet Odabaşı şimdi mezarlığı Balaban Köyü Muhtarlığı'na bağışlamaya hazırlanıyor.