Mehmet Emre ÖZTÜRK

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıldönümüne sayılı günler kala Avrupa Parlamentosunun (AP) kabul ettiği rapor büyük tepki yarattı. Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) zan altında bırakan bu raporu engellemek için Strazburg’da bulunan, AP Nezdinde Daimi Temsilciliğimiz ve Fransa ile Belçika’daki diplomatik misyonumuzun ne yaptığı sorgulanıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde AKP’li Tuğrul Türkeş’in başkanlığında AKP-MHP-CHP-İYİ Parti ve DEM’den, 18 Milletvekili görev yapıyor. 8 Haziran’da kabul edilen rapora 1 gün sonra resmi tepkilerin gelmesine vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

TV PROGRAMCISI VEKİL

Eleonora Meleti, yunan kökenli bir milletvekili. 48 yaşında ve TV programları ile tanınıyor. Türk düşmanlığıyla ünlü.

ALÇAKÇA İFTİRA ATTI

Yunan parlamenter Elenora Meleti’nin AP Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi adına hazırladığı rapor “Türkiye’nin 1974’teki işgalinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri” başlığını taşıyor. Kıbrıs Barış Harekatı’nın “işgal” olarak nitelendirildiği raporda Meleti, “Rum kadın ve kız çocuklarına cinsel şiddet uygulandığını” iddia etti. Yalanlarını ise “Kıbrıs ziyareti sırasında kadınlardan dinledim” diyerek savunmaya çalıştı. İftira raporu 575 lehte, 33 aleyhte ve 43 çekimser oyla kabul edildi ve TSK’nın adadan derhal ve tamamen çekilmesi talep edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Bu rapor yok hükmünde” dedi. Dışişleri Bakanlığı, “Rapor kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında mesnetsiz ve akıl dışı iddialar içermektedir” görüşünü savundu. KKTC de, “AP, Kıbrıs ile ilgili tek taraflı yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu” diye açıklama yaptı.

Bu 18 vekil Strazburg’daki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin üyesi. İftira tasarısı ise Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda alındı. İki kurum birbiriyle bağlantılı. Bugüne kadar AKPM’de görev yapan tüm vekiller Türkiye aleyhine her kararı önceden öğrenip gerekli girişimlerde bulunuyordu. Bu kez iftira tasarısına karşı aynı hassasiyet gösterilemedi.

Alman vekiller savundu

Avrupa Parlamentosu bünyesinde yer alan Türk kökenli parlamenterler, ise tarihi gerçekleri çarpıtan üslubuna karşı durarak oylamada “Oy Kullanmadı” olarak kayıtlara geçti. Almanya’nın 13 vekil ile ret oyu verdiği listede şu ülkeler yer aldı: İspanya, Polonya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Çekya, Slovakya, Macaristan ve Litvanya. Çekimser ülkeler listesinde ise, Polonya 23 oyla zirvede yer aldı. Almanya’dan Türk kökenli milletvekilleri Engin Eroğlu ve Özlem Demirel ise tepki göstererek oylamaya katılmadı.

Mayıs ayında hazırlanan rapor, AP’ye sunulmak için beklerken Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden milletvekilleri ve diplomatik misyonlar duruma müdahale edip, TSK’ya atılan iftirayı engelleyemedi. Oysa Türkiye’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde 18, AB Karma Parlamento Komitesi’nde ise 20’yi aşkın, Strazburg ve Brüksel’de daimi temsilcileri bulunuyor.

KÜVET KATLİAMINA KÖR, SAĞIR DİLSİZ, AVRUPA

Kıbrıs Barış Harekatı’ndan Kıbrıs Türklerine yönelik zulümler ise Avrupa raporlarına yansımıyor. 1963 yılının aralık ayında EOKA militanları tarafından gerçekleştirilen “Kanlı Noel” katliamında, 364 Türk şehit edildi. Katliamın simgesi ise Lefkoşa’nın Kumsal semtinde bir tabip binbaşının evinin basılmasıyla yaşanan acımasız “Küvet Katliamı” oldu. Olayda, Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğu olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetmişti. EOKA militanları küvetin içine kadar ateş açarak anne ve çocuklarını hunharca katletti. Tarihe geçen bu vahşetin otopsi raporları küvete sığınan savunmasız Türk kadını ve çocuklarının süngülenerek ve kurşunlanarak şehit edildiğini belgeledi.