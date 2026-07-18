Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Kırıkkale halk buluşmasına katıldı. Daha önce bank ve traktör kasasında konuşan Özel, bu sefer kamyonet kasasına çıktı. Özel, CHP kongresine yönelik ‘mutlak butlan’ kararının Yargıtay’a 56 gün sonra gönderilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

TALİMAT YUKARIDAN

“Bugün 17 Temmuz. Tam 56 gün geçti. Normalde butlan kararı veren istinaf mahkemesinin bir hafta içinde kararı Yargıtay’a yollaması, bizim orada hakkımızı aramamız gerekiyordu. Kararı alan mahkemenin başkanı, yukarıdan kendisine verilen talimatlara uygun olarak tam 56 gün dosyayı elinde tuttu. Tam 56 gün. Adli tatil pazartesi günü başlıyor. Bugün öğle saatlerinde dosyayı Yargıtay’a yolladı ki hakkımızı arayamayalım. Yargıtay dosyayı adli tatilden önce görüşemesin, bundan sonraki süreçte aslında bozulacağını bildiği, arkasında duramadığı, yukarıdan talimatla aldığı o kararı savunmadığını tarih önünde itiraf etti.”

UMUTSUZLUK YOK

Özel şöyle devam etti:

“Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız, yani bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız. Bir yol bulacağız, buna inanıyor musunuz? Bulamazsak yenisini açacağım, size söz veriyorum. Ben ne emeklilerimizi ne emekçilerimizi ne esnafımızı ne çiftçimizi umutsuz bırakacağım. Kimseyi çaresiz bırakmayacağım. Diyoruz ki asla ve asla umutsuzluğa yer yok. Eninde sonunda biz bu işi bir şekilde milletten yana çözeceğiz. Halktan yana çözeceğiz. Korkmadan çözeceğiz. Tehditlere teslim olmadan çözeceğiz.”

CHP’ye değil halka saldırıyorlar

CHP lideri, emekçinin alın terinin sömürülmesine izin vermedikleri için önünün kesilmeye çalışıldığını belirterek şöyle devam etti:

“O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi’ne saldıran emeklinin, emekçinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın önümüzdeki dönemin umutlarına saldırmaktadır. Biz, eninde sonunda bu sorunları çözmek için sandığa ulaşacağız.”

‘Yüzde 60-70’le iktidar olacağız’

Özgür Özel yapılacak ilk genel seçimlerde Kırıkkale’den iki milletvekili çıkaracaklarını belirtti. Özel şunları söyledi: “Türkiye’de yüzde 60-70’le iktidar olacağız. Peki, üç olsun… Ben ‘Kırıkkale’den milletvekili çıkaracağız’ deyince inanmayanlar vardı. Siz inandınız, söz verdiniz, oldu. ‘Belediyeyi alacağız’ dedim. İnandınız, oldu. Şimdi ‘İki’ diyorum ‘Üç’ diyorsunuz. Üç milletvekiline söz veriyor musunuz? O zaman daha önce geldiğimizde hep bir önceki gelişimizdeki birbirimize sözümüzü tuttuğumuzu hatırlıyorsak bir gün yine geleceğim, bak size şunu söyleyeyim. O gün çok daha iyi imkanlarımız olabilir ama bak bu aracı unutmayın. Ben buraya iktidar partimiz Genel Başkanı olarak geleceğim ve bu açık kasanın üstüne bir daha çıkacağım.”

KONUŞMA KÜRSÜSÜNE YENİSİ EKLENDİ

Caddeyi tıklım tıklım dolduran vatandaşlara seslenen CHP lideri Özel, bu kez bir kamyon kasası üzerindeydi. Daha önce traktör kasası, bank, portakal sandığı Özel’in konuşma kürsüsü olmuştu. Bir sonraki şimdiden merak ediliyor.

Çocukları kırmadı

Özel, Zafer Caddesi’nde vatandaşlarla birlikte yürüdü. Yol boyunca büyük ilgi gösteren gençler ve çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.