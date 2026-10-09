Brezilya ana karasından binlerce yıl önce ayrılan Ilha da Queimada Grande, dünyanın en tehlikeli türlerinden biri olan altın mızrak başlı engereğe ev sahipliği yapıyor. Girişlerin sıkı güvenlik tedbirleriyle kısıtlandığı ada, hem bilimsel araştırmalara hem de yerel efsanelere konu oluyor.

São Paulo kıyılarından yaklaşık 20 mil uzaklıkta bulunan ve kamuoyunda 'Yılan Adası' olarak bilinen Ilha da Queimada Grande, barındırdığı sıra dışı canlı popülasyonuyla bilim dünyasının odağında yer alıyor. Toplam 43 hektarlık yüzölçümüne sahip ada, dünyada yalnızca bu bölgede yaşayan ve Bothrops insularis adıyla bilinen altın mızrak başlı engerek türünün tek doğal yaşam alanı konumunda.

10 BİN YILLIK İZOLASYON ÖLÜMCÜL ZEHİR GETİRDİ

Bilimsel araştırmalar, adanın yaklaşık 10 bin yıl önce deniz seviyesinin yükselmesi sonucu ana karadan koptuğunu gösteriyor. Bu süreçte adada mahsur kalan yılan popülasyonu, ana karadaki akrabalarından farklı bir evrimsel hat izledi. Besin ihtiyacını ağırlıklı olarak kuşları avlayarak karşılayan türün zehri, zamanla Güney Amerika'daki diğer engerek türlerine kıyasla 5 kata kadar daha etkili ve öldürücü bir yapıya ulaştı.

METREKAREYE BEŞ YILAN DÜŞÜYOR

Tahminlere göre adadaki yılan yoğunluğu metrekare başına 1 ila 5 arasında değişiyor. Bu yüksek popülasyon yoğunluğu, adanın etrafında çeşitli efsanelerin doğmasına da zemin hazırladı. Bölge kültüründe yer alan korsan hazinelerinin yılanlar tarafından korunduğu yönündeki iddialar ile adaya yaklaşan balıkçıların kaybolduğu öyküleri belgelenmiş gerçeklerden ziyade yerel folklorun bir parçası olarak kabul ediliyor.

GİRİŞLER SIKI DENETİM ALTINDA

Taşıdığı hayati riskler nedeniyle Brezilya hükümeti adaya erişimi tamamen kontrol altında tutuyor. Sıradan turistlerin girişine kesinlikle izin verilmezken, bölgeye yalnızca özel izinle çalışan bilim insanları ve adadaki tek yapı olan deniz fenerinin bakımından sorumlu askerler ayak basabiliyor.

ZEHRİ KALP HASTALIKLARINA UMUT OLABİLİR

Tehlikeli yapısına rağmen ada, tıp dünyası için kritik bir araştırma sahası niteliği taşıyor. Yapılan son incelemeler, altın mızrak başlı engereğin zehrinde bulunan bileşenlerin kalp hastalıkları başta olmak üzere çeşitli tıbbi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Ilha da Queimada Grande, sıkı koruma tedbirleri altında hem biyoçeşitlilik merkezi hem de potansiyel ilaç araştırmaları için doğal bir laboratuvar olarak varlığını sürdürüyor.