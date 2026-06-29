Bir zamanlar günlük hayatın vazgeçilmez iletişim araçları olan eski cep telefonları, bugün koleksiyoncuların peşinden koştuğu değerli ürünler arasında yer alıyor. Özellikle nadir bulunan ve iyi korunmuş modeller, dünya genelinde giderek daha yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

Retro teknolojiye olan ilginin artmasıyla birlikte geçmiş on yıllara ait cep telefonlarına yönelik talep de yükselişe geçti. Koleksiyoncular, özellikle hiç kullanılmamış, orijinal ambalajında saklanmış veya kusursuz durumda korunmuş cihazlara büyük ilgi gösteriyor.

EFSANE MODELLER YENİDEN GÜNDEMDE

Koleksiyon piyasasında en çok ilgi gören cihazlar arasında Motorola DynaTAC 8000X, Motorola StarTAC, Nokia 8110, Nokia 3310 ve ilk nesil iPhone modelleri bulunuyor. Bu telefonlar, hem teknolojik tarihin önemli parçaları olarak görülüyor hem de yatırım değeri taşıyor.

SINIRLI ÜRETİM TELEFONLAR ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre koleksiyoncuların öncelikli tercihi, sınırlı sayıda üretilen ve günümüze kadar orijinal haliyle ulaşabilen cihazlar. Bu tür modeller, nadir bulunmaları nedeniyle zaman içinde daha da değer kazanabiliyor.

ESKİ TELEFONUNUZ SANDIĞINIZDAN DEĞERLİ OLABİLİR

Uzmanlar, evlerde çekmecelerde unutulan eski cep telefonlarının önemli bir maddi değere sahip olabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle kullanılmayan cihazların çöpe atılmadan önce değerlerinin araştırılması tavsiye ediliyor.

ŞİŞMİŞ BATARYALARA DİKKAT

Öte yandan uzmanlar, uzun yıllardır kullanılmayan telefonlarda görülebilen şişmiş bataryaların ciddi güvenlik riski oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Bu tür cihazların dikkatli şekilde taşınması, elektronik atık toplama merkezlerine teslim edilmesi veya uzman desteği alınması öneriliyor.