Verywell Health tarafından yayımlanan habere göre, düzenli nar tüketimi iltihaplanmayı azaltarak, hücreleri koruyarak ve yüksek kolesterol ile kan şekerinin organ üzerindeki olumsuz etkilerini hafifleterek karaciğer sağlığına katkı sağlayabiliyor.

Uzmanlar, narın bir hastalık tedavisi olmadığını ancak dengeli bir beslenme programında destekleyici rol oynayabileceğini vurguladı.

DÜZENLİ OLARAK NAR TÜKETİMİNİN VÜCUDA FAYDALARI

Bilimsel kaynaklara dayandırılan verilere göre düzenli nar tüketiminin karaciğer üzerindeki başlıca etkileri şöyle sıralandı:

Karaciğer iltihabını azaltabilir: MDPI verilerine göre; sağlıksız beslenme, alkol kullanımı ve yüksek kan şekeri karaciğerde iltihaplanmaya yol açabiliyor. Science Direct çalışması ise narın içerdiği "punikalajin" gibi güçlü polifenollerin ve iltihap önleyici etki sunduğunu gösteriyor.

Hücre hasarını önleyebilir: Nature portalında yer alan bilgilere göre, parlak renkli bitkisel gıdalarda bulunan antioksidanlar, hücresel DNA'ya zarar verebilen serbest radikalleri nötralize ederek karaciğer hücrelerini koruyor.

Yağlı karaciğer hastalığına karşı destek sağlayabilir: Beslenme yetersizliği, obezite ve hareketsizlik kaynaklı karaciğer yağlanması zamanla siroza dönüşebiliyor. Yapılan araştırmalarda, 8 hafta boyunca günlük nar suyu tüketen obezite ve metabolik rahatsızlığı bulunan bireylerin tüm karaciğer enzim değerlerinde iyileşme gözlendi.

Kan şekeri kontrolüne katkıda bulunur: Yüksek kan şekeri karaciğerde yağ birikimini artırıyor. Nar, kan şekerini dengelemeye yardımcı olarak bu riski düşürmede rol oynuyor.

Kolesterol dengesi sağlayabilir: Araştırmalar, narın "kötü" kolesterolü (LDL) hafifçe düşürürken, vücuttaki fazla kolesterolün atılmasını sağlayan "iyi" kolesterolü (HDL) yükseltebildiğini ortaya koyuyor.

SUYUNU İÇMEYİN UYARISI

Nar suyunun doğal şeker içeriğinin yüksek olması sebebiyle özellikle diyabet hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

Şekerin emilimini yavaşlatan lif yapısı nedeniyle, narın meyve suyu yerine çekirdekleriyle birlikte bütün olarak tüketilmesi öneriliyor.