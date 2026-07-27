İnsülin direnci ve kilo kontrolüyle mücadele eden bireylerin sıklıkla yöneldiği beyaz dutun, yemek sonrası kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu belirtildi. Rynekzdrowia.pl platformunda yer alan habere göre, bitkinin bu etkilerinin yanı sıra dikkat edilmesi gereken ciddi kontrendikasyonları da bulunuyor.

YEMEK SONRASI ŞEKER DALGALANMALARINI ÖNLÜYOR

Tıbbi alanda uzun bir geçmişe sahip olan beyaz dut, günümüzde ağırlıklı olarak glikoz ve lipid metabolizması üzerindeki etkileriyle inceleniyor. Bitkinin yaprak ve meyvelerinde bulunan 1-deoksinojirimisin (DNJ) maddesi, sindirim sisteminde karbonhidratların parçalanmasını sağlayan enzimleri baskılayarak nişastanın sindirimini yavaşlatıyor.

Diabetes Care (2007) dergisinde yayımlanan çalışmada, sakaroz alımı sonrası beyaz dut ekstresi kullanan kişilerin kan şekeri seviyesinin plasebo grubuna göre belirgin şekilde düşük kaldığı tespit edildi. Söz konusu etkinin insülin salgısını artırmadan gerçekleşmesi, insülin direnci olan bireyler açısından önem taşıyor.

KİLO KONTROLÜ, KOLESTEROL VE DAMAR SAĞLIĞI

Dut yaprağı ekstrelerinin iştahı bastırma ve karbonhidrat emilimini azaltma potansiyeli nedeniyle kilo verme süreçlerinde tercih edildiği aktarıldı. Hayvan deneylerinde vücut ağırlığını düşürdüğü gözlenen takviyelerin, düzenli kullanımda açlık krizlerini azalttığı ifade edildi.

Yapısında yer alan flavonoidler sayesinde antioksidan ve iltihap önleyici özellikler gösteren beyaz dutun diğer işlevleri şu şekilde sıralanıyor: Staphylococcus aureus ve Salmonella gibi bakterilerin çoğalmasını engelleyici etki gösteriyor. LDL (kötü kolesterol) oksidasyonunu sınırlayarak damar sertliği (ateroskleroz) oluşum riskini azaltıyor. Hafif düzeyde tansiyon düşürücü (hipotansif) etki sunarak kalp-damar sağlığını destekliyor.

HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL

Uzmanlar, beyaz dut takviyelerinin herkes için uygun olmadığına dikkat çekiyor. Kullanımı önerilmeyen gruplar ve olası yan etkiler şunlar: Hamileler, emziren kadınlar ve kan şekerinin aşırı düşme (hipoglisemi) riski sebebiyle diyabet ilacı kullanan hastalar. Yüksek dozlarda tüketildiğinde gaz, şişkinlik, ishal veya kabızlık gibi bağırsak rahatsızlıklarına yol açabiliyor.