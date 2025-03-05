İngiltere'nin Suffolk’un Ipswich kentinde yaşayan 48 yaşındaki Ryan Fenton, uzun yıllardır taş ustalığı yapıyordu. Fakat son yıllarda popüler olan ve her mutfakta kullanılan kuvars tezgahlar akciğerinin parçalanmasına neden oldu.

AKCİĞERLERİNİ PARÇALADI

Yaygın olan kuvars mutfak tezgahları yapan talihsiz adam, ölümcül akciğer hastalığına yani silikozisle yakalandı. İki çocuk babası olan Fenton, sağlığını korumak için işinden ayrılmak zorunda kaldı. Maruz kaldığı ince silika tozlarının ciğerlerini yavaş yavaş mahvettiğini belirten Fenton, teşhis konulmasının ardından mesleğini bıraktığını söyledi.

HER YIL 12 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Silikozis, akciğerlerde iç yaralara ve iltihaplanmalara neden olarak solunum yetmezliğine yol açıyor. İngiltere'de her yıl ortalama 12 kişinin bu hastalıktan dolayı öldüğü tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu vakaların sayısının giderek artabileceğine de belirtiyor.

SENDİKALAR KUVARS YASAĞI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

İngiltere'de sendikalar, kuvars üretiminin yasaklanması için hükümete çağrıda bulunuyor. Fenton,"İşimden ayrılmak zorunda kalmak büyük bir darbe oldu. Ancak bu hastalığa yakalanan tek kişi olmadığımı biliyorum. Daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için bu tehlikeli koşullarda çalışmanın durdurulması gerekiyor" dedi.