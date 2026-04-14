

Japonya’da Nagoya Üniversitesi Müzesi, ziyaretçilerine alışılmışın dışında bir deneyim sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Müze, ülkenin sekiz yerli at ırkından biri olan Kiso atı ile insanlar arasında bağ kurmak amacıyla duyusal bir sergi geliştirdi. “SSS - Duyusal Bilim Anlamı” adı verilen uygulama, özellikle koklama duyusunu merkeze alarak ziyaretçilerin hayvanı daha yakından hissetmesini sağlıyor.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR YAKLAŞIM

Sergide ziyaretçiler yalnızca görsel ve yazılı materyallerle sınırlı kalmıyor. Kiso atının dışkı ve idrar kokusunu alıyor, toynak replikalarına dokunabiliyor ve geçmişte düzenlenen geleneksel at pazarlarının ses kayıtlarını dinleyebiliyor.

AMAÇ EKOLOJİK FARKINDALIĞI ANLAMAK

Müze araştırmacılarına göre Japon toplumunda yerli hayvan türlerine dair farkındalık yeterince güçlü hissedilmiyor. Bu nedenle geliştirilen deneyim, yalnızca bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda duygusal bir bağ kurmayı hedefliyor. Proje kapsamında ziyaretçilerin “hayvanın kendi dünyalarına ait olduğunu hissetmeleri” amaçlanıyor.

Kiso kentindeki Kültür Değişim Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi sonrası 75 ziyaretçiyle yapılan ankette dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Katılımcıların tamamı, deneyimin ardından Kiso atına kendilerini daha yakın hissettiklerini ifade etti.

Elde edilen başarının ardından SSS modeli, Nagoya Üniversitesi Müzesi’nde her yıl düzenlenen 30’dan fazla etkinlikte uygulanmaya başladı. Çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir kitleye ulaşan bu uygulama, duyusal deneyimlerin eğitim ve farkındalık yaratmadaki gücünü ortaya koyuyor.