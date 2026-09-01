İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki güzellik merkezinde müşterilere ait mahrem görüntülerin gizli kameralarla kaydedilmesi ve ardından internet ortamında paylaşılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, görüntülerin yayıldığı sosyal medya ağlarının yönetiminde rol aldığı belirlenen 30 yaşındaki Abdullah Çatalbaş gözaltına alındı.

(Abdullah Çatalbaş)

Çatalbaş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında daha önce güzellik merkezinin işletmecisi Fatma Özçalışkan ile kamera sisteminin kurulumunu gerçekleştiren Emrah Selim Cansever de tutuklanmıştı. Soruşturmada ele geçirilen geniş dijital arşivin incelenmesine ise devam edildiği öğrenildi.

“KANALLAR BANA AİT DEĞİL” DEDİ

Çatalbaş, hakimlikte verdiği ifadede tasarımcı olarak çalıştığını ve aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi. Telegram kanallarının kendisine ait olmadığını öne süren Çatalbaş, yalnızca söz konusu kanalların reklamını yaptığını savundu. Bazı kişilerin kendisine tek seferde yaklaşık 10 bin video gönderdiğini iddia eden şüpheli, bu içerikleri incelemediğini ileri sürdü. Görüntülerin kaynağına ilişkin isim ve IBAN bilgilerini de polise verdiğini belirten Çatalbaş, suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmasını talep etti.

(Fatma Özçalışkan)

TELEGRAM VE X HESAPLARINI YÖNETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ancak Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin hazırladığı teknik inceleme raporu ile mahkeme dosyasındaki tespitlerin Çatalbaş’ın savunmasıyla örtüşmediği belirlendi.

Yapılan dijital incelemelerde, binlerce kadına ait mahrem görüntülerin satışa sunulduğu “Secret TV +18” ve “@gizliiadmi” isimli Telegram kanallarının Çatalbaş tarafından yönetildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca görüntülerin pazarlanması ve yayılması amacıyla kullanılan “Türk Paylaşım Merkezi” ile “Hot Celebreties” isimli X hesaplarının da şüpheli tarafından kullanıldığı belirlendi.

ÜÇ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimi Murat Burak Şahin, şüphelinin suçlamalara ilişkin ikrarda bulunması, dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam etmesi ve delillerin karartılma ihtimalini değerlendirerek Çatalbaş’ın tutuklanmasına karar verdi.

Çatalbaş, “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Yaymak”, “Müstehcen Yayınları Satmak/Kiralamak” ve “Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinin sürdüğü, görüntülerin kaynağı ve dağıtım ağına ilişkin yeni detayların yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkmasının beklendiği öğrenildi.