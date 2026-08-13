İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin, 'bebekli kurye' adını verdikleri yöntemle uyuşturucu sevkiyatı yaptıklarını belirledi. Bu vicdansız yöntemi kullanan şüphelileri takibe alan ekipler, Küçükçekmece'de bir kadının, 'ana zula' olarak kullandığı evinden çıkardığı uyuşturucuyu, 2 yaşındaki bebeğinin bulunduğu pusetle taşıdığını tespit etti.

BEBEĞİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN OPERASYON ERTELENDİ

Kimliği Damla K. olarak belirlenen şüpheli kadın kurye, narkotik polisleri tarafından takibe alındı. Damla K., bir süre pusetle yürüdükten sonra otomobilde kendisini bekleyen Y.K. ile buluştu. Ekipler, uyuşturucu alışverişini görmelerine rağmen, pusetteki bebeğin operasyon anından olumsuz etkilenmemesi için kadın ile erkeğin birbirinden ayrılmasını bekledi. Şüphelilerin alışverişi tamamlayıp ayrılmasının ardından polis, eş zamanlı operasyon başlattı.

GİZLİ BÖLMELERDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Operasyon sonucunda kadın kurye Damla K. ile uyuşturucuyu teslim alan Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde ve kadının evinde yapılan detaylı aramalarda; otomobilin mekanizmalı gizli bölmesi ile kadının evinde 1 kilo 710 gram esrar ve 410 gram kokain olmak üzere toplam 2 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Damla K. ve Y.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 yaşındaki bebek ise operasyonun ardından koruma altına alınarak ilgili kurumlara teslim edildi.