SÖZCÜ/ANKARA

Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutlamak için Tayvan'da düzenlenen resepsiyonda, Türk Ticaret Ofisi'nin ülkemizi tanıtmak üzere hazırladığı dekor şaşkınlık yarattı. Ay yıldızlı süslemelerin arasına peribacalarını sembolize etmek üzere yerleştirilen figürler değişik yorumlara yol açtı.

Taipei'deki Shangri-La Far Plaza Otel'de Türkiye'nin Taipei Ticaret Ofisi tarafından verilen resepsiyona katılan konuklar da dekoru şaşkınlıkla izledi. Görüntüyü paylaşan İYİ Partili Turhan Çömez, “Kullanılan görseller ne kutlama anlayışı ne diplomatik nezaket ne de devlet kültürümüze uygun. 500 yıllık hariciye geleneğini yerle bir ettiniz? Bu manzara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışıyor mu?” diye sordu.

Türkiye Temsilcisi Fikret Türkeş ve eşinin ev sahipliğindeki resepsiyonda kullanılan dekordaki figürler peribacasına da pek benzemedi. Resepsiyona çok sayıda diplomat ve iş insanı katıldı.