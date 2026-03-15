Malatya Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kadına yönelik şiddet tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken “cinsiyetsiz toplum” söylemi üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı.

YENİ BİR TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Toplumun yeni bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu savunan Yavuz, son dönemde “cinsiyetsiz toplum” tartışmalarının gündeme geldiğini söyledi. Yavuz, “Erkek çocuklarının kız gibi, kız çocuklarının erkek gibi giydirildiği bir dönemdeyiz. Burada şiddetle bir ilişki olup olmadığını da düşünmek gerekir” ifadelerini kullandı. Çocukların cinsiyet rollerine uygun şekilde yetiştirilmediğini ileri süren Yavuz, “Niçin çocuklarımızı cinsiyet rollerine uygun giydirmiyoruz, niçin renkleri ona göre seçmiyoruz? Çok ciddi söylüyorum; bazen 5-6 yaşındaki bir çocuğun kız mı erkek mi olduğunu tespit edemiyorum. Oysa benim gibi birinin baktığında bunu anlayabilmesi gerekir” dedi.

“KADIN CİNAYETLERİNİ SİYASALLAŞTIRMAYIN”

Konuşmasında kadın cinayetleri tartışmalarına da değinen Yavuz, bu konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini savundu. “Kadın cinayetlerini ya da genel olarak cinayetleri siyasallaştırmayın” diyen Yavuz, “Açık söylüyorum; siyasallaştırırsanız çözüm bulamazsınız. Eğer yarın bir şeyin değişeceğine inanıyorsanız o zaman siyasallaştırın” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLİ KESİMLER ELEŞTİRİSİ

Yavuz, konuşmasında toplumsal dönüşüm ve aile içi ilişkiler üzerinden de değerlendirmelerde bulundu. Geçmişte “köylü” ya da “eğitimsiz” olarak nitelendirilen kesimlerin eşlerine kötü davranmadığını öne süren Yavuz, bugün ise farklı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu savundu. “Eşinin kredi kartını ya da maaş kartını cebine koyup eşine harçlık vermeyen eğitimli kitleler oluşturduk mu, gözümüz aydın” diyen Yavuz, aile içi ekonomik ilişkiler üzerinden de eleştiriler yöneltti.