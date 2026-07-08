Dünyanın en iyi 50 tıp fakülteleri listesinde 23. sırada yer alarak Türkiye'nin gurur kaynakları arasında gösterilen Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde skandallar birbiri üstüne patlak veriyor. Üniversite rüşvet, usulsüzlük ve casusluk iddialarıyla çalkalanıyor.



Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, tıp fakültesindeki sınav sorularının son 3-4 yıldır menfaat karşılığında sızdırıldığı ortaya çıktı.



EVİNDE SİLAH ÇIKTI

Olayın boyutu, yabancı uyruklu bir öğrencinin bazı öğretim üyelerinin araçlarına gizlice “Apple AirTag” adı verilen takip cihazı yerleştirmesiyle yeni bir aşamaya taşındı. Eşyaların kaybolmasını önlemek için tasarlanan bu cihazları akademisyenleri fiziki takibe almak amacıyla kullanan öğrenci ile birlikte, bir öğretim üyesi de polis tarafından gözaltına alındı.

Son dönemdeki tüm sınavlardan şüpheli şekilde tam puan aldığı belirlenen öğrencinin evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız silah ele geçirildi. Bu soru hırsızlığı sayesinde mezun olan bazı öğrencilerin halen doktor olarak görev yaptığı belirlendi.



AIRTAG NE İŞE YARAR?



Apple AirTag, anahtar, çanta gibi sık kaybolan eşyaları bulmak için tasarlanmış kompakt bir takip cihazıdır. Bluetoothla Iphone telefonlardaki “Bul” ağı üzerinden konumunu haritada gösterir.





ÜNİVERSİTEDEKİ SKANDALLAR MECLİS'TE GÜNDEM OLDU



Üniversitedeki AirTag skandalını CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı gündeme getirdi. Sınav sorularının para karşılığı servis edildiğine yönelik iddiaların araştırılması sırasında savcılığa ‘AirTag’ konusu da ihbar edildi. Halıcı şunları söyledi:



“Sınav sahtekarlığı sonucu 3 final sınavı iptal edildi 245 öğrenci yeniden sınava girecek. Para karşılığı sınav sorularının verilmesi ve öğrencilerin haksız şekilde sınıf geçerek hekim olmaları, toplum sağlığı için büyük bir tehdit. Üniversitede bazı öğretim üyelerinin araçlarına da Airtag cihazı yerleştirilmiş, akademisyenler fiziki takibe alınmış. Sınav sahtekarlığının son 3-4 yılı kapsadığı bilgisi var”