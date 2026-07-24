Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bir araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramalarda, aracın arka koltuğunun alt kısmına özel olarak gizlenmiş bölmede 5 adet Pomeranian cinsi yavru köpek ele geçirildi.

KÖPEKLER BAKIMEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan kontrollerde kimlik, kayıt ve sağlık belgelerinin bulunmadığı tespit edilen yavru köpekler ekiplerce koruma altına alındı. Hayvan bakımevine teslim edilen yavru köpekleri yurda yasa dışı yollarla sokmaya çalışan sorumlular hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari para cezası kesildi.