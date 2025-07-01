Beyoğlu Kaymakamlığı ilçe genelinde tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurmasına karşın bir grup Taksim Camii önünde eylem yaptı.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ilçede basın açıklaması, eylem, yasakları duyurmasına karşına ellerinde hilafet bayraklarıyla eylem yapan bir grup Taksim Camii önünde toplandı. Grup burada eylem düzenledi, 2015 yılında 12 kişinin öldüğü Charlie Hebdo baskınını hatırlatarak, "Alçak Leman, Charlie Hebdon'u unutma." sloganı atıldı.

Leman Dergisi'nde çıkan bir karikatür ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eser sahibi, genel yayın yönetmenleri ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yer alan Leman Kültür'e saldırı düzenlendi.

Beyoğlu Kaymakamlığı, LeMan dergisinin hedef alındığı saldırının ardından "kamu düzeni" gerekçesiyle ilçede tüm etkinlikleri 24 saatliğine yasakladığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden bugün için toplanma çağrıları yapıldığının anlaşıldığı belirtilerek açıklamada, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

YASAĞA RAĞMEN TOPLANDILAR

Kaymakamlığın açıklamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi polis bariyerleriyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ancak kimi dinci gruplar ise yasağa rağmen Taksim Camii çevresinde toplandı.

Ellerinde hilafet bayraklarıyla pankart açan bir grup da LeMan dergisini hedef alan sloganlar atarak cami girişinde bekleyişini sürdürüyor.

CHARLİE HEBDO SALDIRISINI HATIRLATTILAR

7 Ocak 2015 sabahı, Fransa’nın Paris kentinde yayımlanan mizah dergisi Charlie Hebdo’nun merkez ofisi, Cezayir kökenli Fransa vatandaşı olan Şerif ve Said Kouachi kardeşler tarafından basıldı.

Silahlı saldırganlar, derginin Muhammed Peygamber karikatürleri yayımlamasını gerekçe göstererek, aralarında çizerlerin ve Genel Yayın Yönetmeni Stéphane Charbonnier’nin de bulunduğu 12 kişiyi öldürdü.