CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan ve rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Bingöl'ün AKP'ye katılacağı henüz iddia aşamasındayken, Çağdaş Tuzla Gazetesi 26 Haziran'da 'Sapanca'da gizli zirve iddiası!' başlığı ile bir haber yayımladı. Haberde Bingöl'ün AKP'ye geçmek amacıyla zemin hazırladığı ve AKP'li üst düzey isimlerle görüştüğü iddiaları gündeme getirildi.

Haberin ardından Tuzla Belediyesi'nden 22 Temmuz'da gazeteye bir tekzip gönderildi. Belediyenin tekzip metninde parti değişikliği iddiaları yalanlandı. "Parti değiştirme iddialarının habere eklenmesi de iyi niyetten uzak olduğunun göstergesidir" yazan tebligat gazeteye 21 günde, yani 13 Ağustos'ta ulaştı.

Ancak, tebligat ulaşana kadar Eren Ali Bingöl çoktan AKP'ye katılmış ve Erdoğan tarafından rozeti takılmıştı.

'POSTACININ GÜNAHI YOK BAŞKAN FAZLA HIZLI'

Çağdaş Tuzla, Tuzla Belediyesi'nden gönderilen tebligatın ellerine ulaşmasının ardından şu ifadelerle gelişmeyi duyurdu.

"Başkan 10 günde AKP'ye ulaşırken, 'Hızlı Tebligat' 21 günde Çağdaş Tuzla'ya gelebildi. Başkan, kendi gönderdiği 'Hızlı Tebligat'a tam 11 gün fark attı! Postacının hiçbir günahı yoktu. Başkan fazla hızlıydı!"