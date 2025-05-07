Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, her fırsatta kamuda tasarruf ve ekonomi programının sorunsuz işlediğini söylüyor. Şimşek, katıldığı bir toplantıda “Sadece para politikasıyla enflasyonu düşürmeye çalıştığımızı kim söylüyor? Bütçede ciddi tasarruf yapıyoruz, program başarılı” ifadelerini kullanmıştı.

Bir televizyon programında harcama kesitleri üzerine çalıştıklarını belirten Şimşek, “Tasarruf paketini başarıyla uyguluyoruz” dedi. Bakan Şimşek’in bu söylemlerine rağmen kendi bakanlığında bile en ufak ihaleler dahi AKP’li isimlere adrese teslim gidiyor.

Bahse konu son ihale ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde 24 Nisan’da yapıldı. İstanbul’daki BDDK müdürlüğünde gerçekleşen ihale 21/B adı verilen, doğal afet, ani ve beklenmeyen olaylarda kullanılabilecek yöntemle yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

YİNE ADRESE TESLİM

İhale sadece belli şirketlerin çağırıldığı ‘adrese teslim’ ihale yöntemiyle yapıldı. İhale için üç şirket dökümanı indirirken sadece tek bir şirketin teklifi geçerli sayıldı. 2 Mayıs’ta sonuçlanan ihaleyi 23 milyon 40 bin TL bedelle Bilen Otomotiv kazandı. Şirketin sahibi ise Mersin’de, AKP’den meclis üyeliği yapan Abdurrahman Çokgünlü... Şirket daha önce de adrese teslim şekliyle araç ihalesi almıştı.