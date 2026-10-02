Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dün gerçekleştirilen operasyonun ardından servis edilen görüntüler kamuoyunda tartışma yarattı.

Görüntülerde, gözaltı işlemi için bir eve gelen polis ekipleri ile kapıyı pijamalarıyla açan bir kadın yer aldı.

KAPIYI AÇTI, POLİSLERİ KARŞISINDA GÖRDÜ

Şafak saatlerinde kapısına gelen polisleri karşısında gören kadının yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.

Pijamalı olduğu görülen kadının, karşısında polisleri görünce büyük bir şok yaşadığı görüldü.

Görüntülerde polislerin kapının açılmasının ardından hızla evin içerisine girdiği, kadının ise yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

GÖRÜNTÜLERİN SERVİS EDİLMESİ TARTIŞMA YARATTI

Operasyon sırasında yaşanan anların görüntülenerek servis edilmesi ise eleştirilerin odağına yerleşti.

Özellikle kadının pijamalı ve hazırlıksız yakalandığı anların kamuoyuna yansıtılması tepki çekti.

"HİÇ UTANMANIZ KALMADI MI SİZİN?"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de söz konusu görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi.

Gökçen, X hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon sırasında pijamalarıyla görüntülenen kadının görüntülerinin kamuoyuna sunulmasını eleştirdi.

Gökçen şunları ifade etti:

-Bu ne rezalet ya? Hiç utanmanız, ahlakınız kalmadı mı sizin? Bir kadını evinde pijamasıyla görüntüleyip çeken polis, “kapatır mısınız” diyen kadına “sıkıntı yok bilgi amaçlı” diye cevap veren polis, görüntüleri basına servis eden bakanlık ise bu ülkede kadınlar nasıl güvende olacak?

-Bu ülkede bir ayrıcalıklılar var, bir de hakları fiilen askıya alınmış olan çoğunluk. Ayrıcalıklı bir avuç azınlık, gücü ele geçirmiş olmanın şımarıklığıyla herkesin namusuna, hakkına, özgürlüğüne göz dikmede hiçbir mahsur görmüyor.

-Bir taraftan da iktidarın gücüyle milyarlar götürenler evinde rahatça uyuyor. Çünkü onlara göre “düşman”a ne yapılsa mübah. Toplumun vicdanında büyük yaralar açılıyor. Bugünler unutulur zanneden çok yanılır.

"YAZIKLAR OLSUN"

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi.

Suiçmez, X hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı:

Al sana ailem güvende!Bu nedir ya….Hiç bir mahremiyet algınız yok anladık da…Video çekip bunu yayınlamak hukuk devletinde nasıl olabiliyor???""

YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun da "Yazıklar olsun" diyerek görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi:"

Sabahın köründe bir kadının evini basıp, daha üstünü başını toparlayamadan geceliğiyle görüntüsünü çekip medyaya servis etmek nedir?

Fatma Betül Sayan Kaya ifadeye bile çağrılmıyor, ama kendilerinden olmayanın kapısına dayanıp rezil etmeye kalkıyorsunuz."

"KİM BUNU İZİN VERDİ?"

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da görüntülerin servis edilmesine tepki göstererek olayın hukuki boyutuna dikkat çekti.

Tanal, X hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon sırasında yaşananların yanı sıra görüntülerin kamuoyuna sunulmasını da eleştirdi.

Tanal, şu ifadeleri kullandı:

Bir insanın evine soruşturma kapsamında girilmesi, o evin mahremiyetinin kameraya alınıp basına ve sosyal medyaya servis edilmesi anlamına gelmez.

CMK 157 açık: Soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.

TCK 285 açık: Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlali suçtur. Üstelik bu fiilin kamu görevlisi tarafından görevin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi hâlinde ceza artırılır. Soruşturma veya kovuşturmadaki kişileri suçlu gibi gösterecek biçimde görüntülerinin yayımlanması da ayrıca düzenlenmiştir.

Anayasa’nın 20’nci maddesi özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasını, 21’inci maddesi konut dokunulmazlığını güvence altına alıyor.

Dahası, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 1’inci maddesine göre polisin görevi mesken dokunulmazlığını korumaktır.

Polis hukukun gücüdür; siyasi teşhirin aracı değildir.

Soruşturma dosyasından çıkan görüntülerle kamuoyu oluşturulamaz. İnsanların yatak odası, salonu, ailesi, özel yaşamı siyasi propaganda malzemesine çevrilemez.

Arama yapılabilir; teşhir yapılamaz. Delil toplanabilir; mahremiyet dağıtılamaz.Soruşturma yürütülebilir; peşinen suçlu ilan edilemez.

Şimdi soruyoruz:

Bu görüntüleri kim çekti? Kim dışarı çıkardı? Kim basına servis etti? Kim buna izin verdi?

Hukuk herkese lazımdır.

Cumhuriyet savcılığı bu görüntülerin kaynağını derhal ortaya çıkarmalı; sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatmalıdır.

Devlet soruşturma yapar; teşhir yapmaz. Hukuk devleti intikam görüntüsü üretmez.