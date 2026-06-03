Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesini bugün yeni parti sözcüsü Müslim Sarı kamuoyu ile paylaştı.

Listede önceki dönem CHP Balıkesir Milletvekili Tahsin Tarhan da yer aldı.

Tarhan'a Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi verildi.

Tarhan Kocaeli Gazetesi'ne, "İki tarafı bir araya getirecek, partiyi savunacak insanlara ihtiyaç vardı. Bu nedenle bu süreçte sorumluluk aldım" açıklamasını yaptı ve Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Sizin gibi dürüst, parti büyüklerine ihtiyaç var” dediğini ifade etti.

ÖZEL'E ÖVGÜLER

Tarhan'ın, Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği 38.Olağan Kurultay sonrası yaptığı paylaşımda Özel için kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Taylan Gülkanat’ın haberine göre, Tarhan, Özel için, "Yatılı okulda okuyan, emeği ve alın teriyle eczacı olan; laiklik, sosyal adalet ve demokrasi mücadelesini hayatının merkezine koyan bir yoldaşımız… Çalışırken canından olması “fıtrat” sayılan madencinin, emeğinin karşılığını alamayan işçinin, destek göremeyen çiftçinin; gelecekten umudunu yitiren öğrencinin; yokluk kuyruğundaki emeklinin; hapis ve ölüm korkusuyla görevini yapan gazetecinin ve bunun gibi daha binlercesinin sesi oldu; Mecliste, kürsüde, meydanlarda haykırdı.

Yol arkadaşımız Özgür Özel; bu büyük sorumluluğu gururla taşıyacağını göstermek üzere, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 8. Genel Başkanı seçildi. Yüz Yıllık Çınar emin ellerde, Hak-Hukuk-Adalet mücadelesi sürmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı bir devrimciye; Cumhuriyet’e sevdalı, Türkiye aşığı bir lidere, Özgür’lüğe emanettir" ifadelerini kullandı.

Tarhan, Özel'i daha sonra seçildiği kurultaylar sonucunda da sosyal medya hesaplarından tebrik etti.