Dünyanın en değerli teknoloji şirketleri arasında yer alan Apple, bu yıl satışa sunduğu ürünlerin lansmanını geçtiğimiz hafta ABD'de gerçekleştirdi.



Firmanın amiral gemileri iPhone 18, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin tanıtımının yanı sıra Apple, bu yıl ilk kez katlanabilir olarak ürettiği telefonu da görücüye çıkardı. ABD'de 2 bin dolar (112 bin 735 TL) olarak satışa çıkan telefonun Türkiye fiyatı ise adeta dudak uçuklattı.



Vergisiz fiyatı 112 bin 735 TL olan telefonun Türkiye'deki toplam vergisi ise 117 bin 264 TL'yi bulmakta. 229 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken modeli yurt dışından satın almak ise bambaşka bir tabloyu ortaya çıkarıyor.



YURT DIŞINDAN ALANIN CEBİNDE 63 BİN TL KALIYOR



ABD ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde 2 bin dolara satılan telefonu yurt dışından satın alan biri, Türkiye'ye geldiğinde telefonu kullanabilmek için 54 bin 258 TL'lik IMEI kayıt ücretini ödemek durumunda.



Sözcü yazarı Ozan Bingöl, bu paranın ödenmesi durumunda bile telefonun toplam bedelinin 166 bin 993 TL'yi bulduğunu belirterek, yurt dışından alınıp Türkiye'ye getirilerek kaydedilen telefonun, yurt içindeki satış fiyatından 63 bin lira daha ucuza geldiğine dikkat çekti.



Yüksek IMEI kayıt ücreti nedeniyle son yıllarda yurt dışından telefon alımı giderek azalsa da, Apple'ın oldukça üst segmentte açıkladığı iPhone Duo ile bu alışkanlık yeniden moda haline gelebilir.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu durumu engellemek amacıyla yeni bir vergi düzenlemesine gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor.