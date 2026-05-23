Jeologlar, nehir yatağında bulunan ve gram fiyatı altını geride bırakan paha biçilemez yeşim (nefrit) taşları nedeniyle bölgedeki pazar değerinin 30 milyar dolara ulaştığını tescilledi. Tek bir taş parçasının 1 milyon yuana satıldığı vahada, devasa iş makinelerinin nehir yatağına girerek yarattığı ağır çevre tahribatı nedeniyle tüm maden ruhsatları iptal edilerek endüstriyel girişler tamamen yasaklandı.

Sadece on yıl içinde fiyatı 10 katına fırlayan bu paha biçilemez kaynak, Şanghay ile Bağdat'ın tam ortasında yer alan tarihi İpek Yolu vahasını modern bir servet avcılığı merkezine çevirdi.

TEK BİR PARÇASI 1 MİLYON YUANA SATILIYOR

Hotan Nehri ve kollarındaki alüvyon yataklarından yerel işçiler tarafından elle toplanan yüksek kaliteli beyaz ve sarı nefrit parçaları, küresel pazar alıcılarına ekstrem meblağlarla ihraç ediliyor. Saha mühendislerinin aktardığı verilere göre, nehir yatağından çıkarılan en nitelikli ve saf yeşim taşlarının tek bir parçası, kalitesine göre 1 milyon yuan (yaklaşık 212 bin dolar) işlem hacmiyle el değiştiriyor.

Maden uzmanları, nehirde bulunan taşın, 18. yüzyılda piyasaya giren mavi-mor renkli "jadeit" mineralinden farklı olduğunu belirtiyor. Hotan yeşimi olarak bilinen orijinal nefrit, asbeste benzer yoğun lifli mikroskobik yapısı sayesinde kırılmaya karşı büyük bir direnç gösteriyor ve binlerce yıllık geleneksel el işçiliğinin ana hammaddesini oluşturuyor.

MADENCİLİK TAMAMEN YASAKLANDI

Pekin Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nden Profesör Wang Shiqi, yayımladığı teknik raporda, Hotan yeşiminin kömür veya petrol gibi sömürülebilir bir maden olmadığını, yenilenemez ve sınırlı bir jeolojik kaynak olduğunu ilan etti. Ağır ekskavatörlerin nehir yatağının morfolojik yapısını bozması ve su ekosistemine onarılamaz zararlar vermesi üzerine yerel hükümet radikal tedbirleri devreye soktu.

Alınan resmi kararla birlikte nehir havzasındaki endüstriyel madencilik faaliyetleri tamamen durduruldu. Nehir yatağının doğal yollarla kendini yenileyebilmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla, bölgede sadece yerel halkın geleneksel yöntemlerle yürüttüğü sınırlı el kazılarına izin veriliyor.