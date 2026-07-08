Orta Doğu’daki savaş ateşkesle sona erdi ancak akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor

Brent petrol fiyatı, dün 72 dolardan işlem görerek ABD/İsrail-İran savaşından önceki seviyesine geriledi. Ancak 28 Şubat’tan bu yana ülkemizde motorinin litresi yüzde 10.6, benzin de yaklaşık yüzde 7.9 zamlandı. Artan fiyatlardan şikayetçi vatandaş, “Bu neyin zammı” sorusunu soruyor.

70 LİRAYA DAYANDI

Motorinin litresine 2 günde 2 zam yapıldı. Dün 1 lira 31 kuruşluk fiyat artışından sonra motorinde pompa fiyatına bugün de 76 kuruşluk yeni zam yansıdı.

Motorinin litresi İstanbul'da 66.78 liraya, Ankara'da 67.85 liraya, İzmir'de 68.12 liraya yükselirken doğudaki illerde ise 1 litre motorinin maliyeti 69.58 liraya ulaştı. Böylece vatandaşın akaryakıtta 60 liranın altını görme ümitleri suya düştü. Halbuki zamların temel belirleyicisi olan brent petrolün varil fiyatı dün 72 dolardan işlem görerek 28 Şubat’taki seviyesinde işlem görüyor. Brent fiyatının değişmediği 28 Şubat-7 Temmuz döneminde İstanbul’da benzinin litresi 58.28 liradan 62.87 liraya, motorinin litre fiyatı da 60.33 liradan 66.78 liraya fırladı. Belirtilen dönemde 40 litrelik bir aracın deposunu doldurmanın maliyeti motorinde 2 bin 671 liraya çıkarak 258 lira (yüzde 10.6) zamlandı. Benzinde de aynı depoyu doldurmak 183 lira (yüzde 7.9) zamlanarak 2 bin 514 liraya fırladı.

50 LİRADAN 66 LİRAYA ÇIKTI

Son 1 yıllık döneme bakıldığında da brent petrol fiyatı 2 dolarlık sınırlı bir yükseliş gösterdi. Temmuz 2025-2026 arasında motorinin litre fiyatı 50.22 liradan 66.78 liraya yükselerek yaklaşık yüzde 33 oranında arttı. Aynı dönemde benzinin litresi de 51.16 liradan 62.87 liraya yükselerek yüz-

de 22.88 oranında yükseldi.

ABD’den daha pahalıyız

Ülkemizde 62.87 liradan satılan benzinin güncel kurla karşılığı 1.34 dolar iken, 66.78 liradan satılan motorin de 1.42 dolara denk geliyor. Türkiye’de motorin Japonya (0.97 dolar), Çin (1.12), ABD (1.23) ve Brezilya (1.31) gibi birçok ülkeden daha pahalıya satılıyor. Türkiye, benzinde de belirtilen 4 ülkeden daha pahalı konumda. Diğer yandan en güncel veriye göre Türkiye’nin ABD’den petrol ithalatı nisanda aylık bazda 2’ye katlanarak son 33 yıldaki en yüksek ikinci seviyeye ulaştı.