Yapılan analizler sonucunda su kalitesinin Avrupa Birliği kriterlerine göre "iyi", "orta" ve "kötü" olarak sınıflandırıldığını ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'daki hiçbir yüzme alanında "kötü" seviyede bir sonuç tespit edilmediğini söyledi.

"Sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımızın serinlemek için tercih ettiği plajların sağlıklı ve güvenli olması bizim önceliğimiz. Su kalitesini sadece sayısal değerlerle değil aynı zamanda sağlık riski oluşturup oluşturmadığına göre değerlendiriyoruz" diyen Güner, İstanbul halkına gönül rahatlığıyla belirlenen plajlarda yüzebilecekleri mesajını verdi.

DENİZE GİRMEDEN ÖNCE KONTROL EDİN

Belirlenen alanların yalnızca su kalitesiyle değil, aynı zamanda çevresel faktörler, güvenlik önlemleri, cankurtaran hizmetleri ve tuvalet olanakları gibi çeşitli kriterlerle de belirlendiğine dikkat çeken Güner, bu alanların dışındaki noktalarda denize girmenin ciddi sağlık ve güvenlik riski taşıyabileceğini söyledi.

Rüzgar yönü, deniz akıntıları, atık su deşarjı gibi unsurların denetim altında tutulduğu bu yüzme alanlarının dışında denize girmenin tehlikeli olabileceğini belirten Güner, vatandaşlara yalnızca resmi olarak belirlenen alanları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

İstanbul’daki yüzme alanlarının güncel durumu ve su kalitesi verileri, Sağlık Bakanlığı'nın yuzme.saglik.gov.tr adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Vatandaşlar, site üzerinden yaşadıkları bölgeye en yakın yüzme alanlarını ve su kalitesini kolayca öğrenebiliyor.

ÖNE ÇIKAN YÜZME ALANLARI

Adalar bölgesi: Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedef Adası’ndaki plajlar

Avrupa Yakası: Florya Güneş Plajı, Menekşe Plajı, Kilyos, Rumeli Kavağı, Gürpınar, Büyükçekmece, Çilingoz

Anadolu Yakası: Caddebostan, Suadiye, Riva, Şile Ayazma, Uzunkum, Tuzla

İŞTE TÜM LİSTE

"Burgazada Su Sporları Kulübü önü, Büyükada Aya Nikola Halk Plajı, Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı, Büyükada Tabiat Parkı Plajı, Büyükada Kayıkhane Blue Beach, Büyükada Nakibey Plajı, Büyükada Su Sporları Kulübü önü, Büyükada Yörükali Plajı önü, Heybeliada Sadıkbey Plajı önü, Heybeliada Su Sporları Kulübü önü, Heybeliada Ada Beach Club önü, Kınalıada Su Sporları Kulübü önü, Kınalıada Ülker Restaurant önü, Sedef Adası Halk Plajı, Heybeliada Asaf Beach, Burgazada Deniz Kulübü, Büyükada Prenses Koyu, Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı, Durusu Karaburun Arka Deniz, Durusu Karaburun Öndeniz Batı Tarafı, Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı, Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı, Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü, Denizköşkler, Florya Güneş Plajı, Yeşilköy Polis Merkezi önü, Yeşilköy International Hospital önü, Riva Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı, Riva Plajı, Riva Su Ürünleri Plajı, Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı, West İstanbul Marina Plajı, Gürpınar Sahili, Albatros Sahili, Büyükçekmece Çocuk Sahili, Büyükçekmece Halk Plajı, Mimarsinan Sahili, Kumburgaz Sahili, Celaliye Halk Plajı, Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping, Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı, Çilingoz Tabiat Parkı Plajı, Karacaköy Yalıköy Plajı, Karacaköy Çobankule Plajı, Karacaköy Evicik Plajı, Karacaköy Ormanlı Plajı, Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası, Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası, Suadiye Plajı, Çiftalan Plajı, Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü, Menekşe Plajı İskele önü, Menekşe Plajı Sahil Park önü, Demirciköy Uzunya Plajı, Demirciköy Dalya Plajı, Gümüşdere Plajı, Kilyos Plajı, Rumeli Kavağı Plajı, Tarabya Plajı, Kısırkaya Plajı, Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı, Büyükliman Plajı, Gümüşyaka Çadır Yeri mevkii, Çanta Albayraklar-Kınalı mevkii önü, Uyumkent Sitesi önü, Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü, Semizkum Çadır Yeri mevkii, Altınorak Sitesi mevkii, Kumluk mevkii, Parkköy-Bizimköy Sitesi önü, Selimpaşa Başkent Sitesi önü, Selimpaşa Duruman mevkii, Doğancılı Plajı, İmrenli Plajı, Kabakoz Plajı, Merkep Adası 1, Merkep Adası 2, Sahilköy Plajı, Sofular Plajı, Alacalı Plajı, Ala Kadınlar Plajı, Ağlayankaya Plajı, Ağlayankaya Plajı Life Beach, Ağva Halk Plajı Çamlık mevkii, Ağva Halk Plajı Mendirek yanı, Akçakese Akkaya Plajı, Ayazma Plajı, Ayazma Plajı 2, Ayazma Plajı Kumbaba mevkii, Bozgaca Plajı, Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile), Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel), Uzunkum Plajı 2 (Dere yanı), Uzunkum Plajı (Orta nokta), Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı, Akçakese Peacock Beach, Tuzla Belediyesi Halk Plajı"