Kış uykusundan uyanan doğa, baharla birlikte yeniden canlanıyor. Ağaçlar çiçek açıyor, kuşlar yuva kuruyor, böcekler harekete geçiyor. Ancak tüm bu güzel tablo, araç sahipleri için ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, ilkbahar aylarında park yeri seçiminin aracınıza beklenmedik zararlar verebileceği konusunda uyarıyor.

AKLINIZA İLK GELEN YANLIŞ OLABİLİR

Sıcak havayla birlikte gölge arayışına giren sürücülerin ilk tercihi genellikle ağaç altları oluyor. Oysa bu tercih, bahar aylarında pahalıya patlayabilir. Çiçeklenen ağaçlardan dökülen reçine, özsu ve çiçek tozu, aracın boyasına yapışarak kalıcı izler bırakabiliyor. Özellikle ıhlamur, huş ve çam ağaçlarının altında park edilen araçlarda bu sorun daha sık yaşanıyor. Boya üzerinde kalan birikintiler uzun süre temizlenmediğinde yüzey hasarı kaçınılmaz hale geliyor.

GÖRÜNMEZ RİSKLERE DİKKAT

Bahar, kuşların en aktif olduğu mevsim. Bu dönemde ağaçlara, bina çıkıntılarına ve elektrik tellerine kurulan yuvalar, altındaki araçlar için sürekli bir tehdit oluşturuyor. Kuş dışkısı, içerdiği aside bağlı olarak araç boyasına ciddi zarar verebiliyor. Uzmanlar, bu tür lekelerin güneş ışığıyla birleştiğinde çok daha hızlı kalıcı hasar bıraktığını vurguluyor.

FİLTRELERE KADAR DOLABİLİYOR

İlkbaharda bazı bölgelerde adeta "polen yağmuru" yaşanıyor. Sarı-yeşil renkte ince bir toz tabakasıyla kaplanan araçlar, yalnızca estetik değil mekanik açıdan da risk altına girebiliyor. Polen birikintisinin havalandırma filtrelerine kadar ulaşabildiği hatırlatılırken, silecek altında biriken kirlilik de cam çizilmelerine zemin hazırlıyor.

AĞIR MALİYET ÇIKARABİLİR

Bahar yağmurlarıyla birlikte bazı alt geçit girişleri, meyilli yollar ve dere yatağına yakın bölgeler su baskınına açık hale geliyor. Bu noktalara park edilen araçlar, ani yağışlarda su altında kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Sigorta kapsamı dışında kalan bu tür hasarlar, araç sahiplerine ağır maliyetler çıkarabiliyor.

Otomotiv uzmanları, bahar aylarında araçları kapalı otopark ya da sundurmalı alanlara çekmeyi öneriyor. Zorunlu hallerde açık alanda park edilecekse araç branda örtüsü kullanılması, park sonrasında aracın en kısa sürede yıkanması ve kurutulması tavsiye ediliyor. Küçük bir önlem, büyük bir masrafın önüne geçebilir.