Cep telefonu kullanıcılarını hedef alan telefon dolandırıcılığı yöntemleri her geçen gün daha tehlikeli bir boyuta ulaşıyor. Siber güvenlik ve bilişim hukuku uzmanları, son dönemde artış gösteren "sessiz arama" ve "tek kelimelik ses tuzağı" yöntemine karşı milyonlarca vatandaşı uyardı. Dolandırıcıların özellikle belirli alan kodlarından ve yurtdışı kaynaklı hatlardan yaptığı aramalarda, telefonu açan kişinin söyleyeceği ilk kelimeyi beklediği ortaya çıktı.

YAPAY ZEKA İLE SESİNİZİ KOPYALAYIP BANKAYI ARIYORLAR

Uzmanların aktardığı bilgilere göre dolandırıcılık şebekeleri, rastgele aradıkları numaralar açıldığında karşı taraftan gelen "Alo", "Evet" veya "Efendim" gibi kısa ses tepkilerini kaydediyor. Gelişmiş yapay zeka destekli ses klonlama yazılımları kullanan dolandırıcılar, elde ettikleri bu birkaç saniyelik ses örneğiyle kurbanın ses tonunu birebir taklit edebiliyor. Ardından bankaların sesli onay sistemlerini arayan veya mağdurun yakınlarına acil para talebiyle mesaj gönderen şebekeler, saniyeler içinde hesapları boşaltabiliyor.

ARAYIP HİÇ KONUŞMADAN KAPATIYORLARSA DİKKAT

Siber güvenlik uzmanları, son günlerde sıkça karşılaşılan "telefon çalıyor, açınca karşıdan hiç ses gelmiyor ve birkaç saniye sonra kapanıyor" şeklindeki aramaların da aynı tuzağın bir parçası olduğunu vurguluyor. Otomatik arama sistemleri (robocall) aracılığıyla yapılan bu çağrılar, hem numaranın aktif olup olmadığını test ediyor hem de hattın ucundaki kişinin sesini dijital arşive kaydediyor. Özellikle 0850’li bazı şüpheli hatlar ile yurtdışı alan kodlu (+359, +216, +44 gibi) tanınmayan numaralardan gelen çağrılara karşı ekstra temkinli olunması gerekiyor.

TELEFON ÇALDIĞINDA NE YAPMALISINIZ?

Bilişim uzmanları, rehberde kayıtlı olmayan ve şüpheli görünen bir numara aradığında telefonu açıp ilk konuşan taraf olmamanın en etkili korunma yöntemi olduğunu belirtiyor. Çağrıyı yanıtladıktan sonra birkaç saniye sessiz kalıp karşı tarafın kendini tanıtmasını beklemek, otomatik ses kayıt sistemlerinin devreye girmesini engelliyor. Ayrıca banka uygulamalarında sesli onay yerine çift aşamalı doğrulama ve biyometrik güvenlik adımlarının aktif hale getirilmesi öneriliyor.