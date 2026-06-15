Telefon dolandırıcılarının faaliyetlerinde artış gözlendiği ve dolandırıcılık yöntemlerinin sürekli olarak güncellendiği bildirildi. Kimliği belirsiz kişilerin; banka yetkilileri, güvenlik birimleri, GSM operatörleri ve kamu kurumu temsilcileri unvanlarını kullanarak vatandaşları aradığı belirtildi. Aramaların temel amacının kişisel veriler, SMS onay kodları ve maddi varlıkları ele geçirmek olduğu kaydedildi.

TEK BİR SABİT NUMARA YOK

Uzmanlar, dolandırıcılar tarafından kullanılan tek bir sabit numara listesinin bulunmadığını ifade etti. Şüpheli şahısların sıradan Ukrayna mobil hatlarının yanı sıra kimlik kopyalama (spoofing) yöntemlerini de kullandığı aktarıldı.

Bununla birlikte, dolandırıcılık faaliyetlerinde en sık rastlanan ve dikkat edilmesi gereken numara formatları şu şekilde sıralandı:

- Beklenmedik zamanlarda gelen +44, +49, +33, +1 gibi uluslararası kodlu aramalar.

- Tek kullanımlık veya sahte olabileceği belirtilen +380 (800) XXX XXX formatındaki hatlar.

- Standart mobil numara formatına uymayan kısa veya alışılmadık sayı kombinasyonları.

- "Gizli numara" veya "Bilinmeyen numara" olarak görünen çağrılar.

- Arayıp hemen kapanan ya da sürekli değişiklik gösteren numaralar.

Uzmanlar, bu formatlardaki her aramanın kesin olarak dolandırıcılık teşkil etmediğini ancak riskli kategoride yer aldığını vurguladı.

BANKA BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLEBİLİR

Şüpheli numaraların yanıtlanmasının doğurabileceği riskler ilgili birimlerce şu şekilde açıklandı:

Banka bilgileri ve onay kodlarının ele geçirilmesi riskinin oluşması, psikolojik manipülasyonlara maruz kalınması, ilerleyen süreçlerde kullanılmak üzere ses kaydı alınması ihtimali, hattın aktif olduğunun onaylanması sebebiyle sonraki siber saldırıların hedefi haline gelinmesi.

ARAYAN KİŞİ ACİL EYLEME ZORLUYORSA DİKKAT

Arayan kişilerin dolandırıcı olduğunu gösteren temel davranış kalıpları belirlendi. Buna göre; karşı tarafın kişiyi acil eyleme zorlaması, SMS kodlarını veya kart bilgilerini talep etmesi, kimlik doğrulamasına izin vermeden banka çalışanı olduğunu iddia etmesi, ödül veya tazminat vaadinde bulunması ve hesabın bloke edileceği yönünde baskı uygulaması şüpheli durumlar olarak nitelendirildi.

BU ÖNLEMLERİ ALIN

Güvenlik kaynakları, şüpheli bir arama alındığında vatandaşların uygulaması gereken adımları yayınladı. Yapılan açıklamada, bu tür çağrıların yanıtlanmaması veya derhal sonlandırılması, ilgili numaralara geri dönüş yapılmaması ve numaranın engellenmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, şüpheli numaraların internet üzerindeki şikayet veri tabanlarından kontrol edilmesi ve durumun mobil operatörlere bildirilmesi tavsiye edildi.