Avusturya'da bankanın resmi numarasını taklit eden dolandırıcılar, "şüpheli işlem" yalanıyla kandırdıkları 50 yaşındaki bir kadını on binlerce euro zarara uğrattı. Bankadan geliyormuş gibi görünen aramalara karşı uyarıda bulunan yetkililer, güvenliğiniz için bu tür şüpheli aramaları açmamanız ve hiçbir işleme onay vermemeniz gerektiğini vurguladı.

BANKA NUMARASIYLA ARADILAR

Olayda dolandırıcılar, "spoofing" yöntemiyle telefon ekranında bankanın gerçek numarasının görünmesini sağladı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan saldırgan, "hesabınızdan izinsiz para çekiliyor" diyerek kadını, paniğe sevk etti. Bu yöntemle güven kazanan dolandırıcılar, kadının mobil bankacılık uygulaması üzerinden üç ayrı transfere onay vermesini sağladı.

SON ANDA MÜDAHALE EDİLDİ

Onay verilen işlemlerden ikisi başarıyla tamamlanırken, üçüncü ve en büyük transfer bankanın iç güvenlik sistemleri tarafından fark edilerek durduruldu. Kärnten Polisi, faillerin yakalanması için soruşturma başlatırken, benzer vakaların artış gösterdiğine dikkat çekti.

UZMANLAR UYARDI, ARAMALARI SONLANDIRIN

Uzmanlar ve emniyet birimleri, dolandırıcılık mağduru olmamak için şu uyarılarda bulundu:

Telefon ekranında bankanızın numarasını görseniz bile, beklenmedik aramalara karşı temkinli olun.

Bankanız sizden asla telefon üzerinden şifre, kişisel bilgi veya mobil onay istemez. Şüpheli bir durumda aramayı hemen sonlandırın.

Size iletilen bir sorunu teyit etmek için aramayı kapatıp, bankanızın resmi numarasını kendiniz tuşlayarak geri arayın veya doğrudan şubeye gidin.