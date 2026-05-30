Avrupa genelinde ve Türkiye’de son dönemde artış gösteren şüpheli telefon aramaları, siber güvenlik uzmanlarını ve uzmanları harekete geçirdi. Özellikle Avusturya’ya ait "+43" ülke koduyla başlayan numaralardan gelen çağrıların, kişisel verileri hedefleyen profesyonel bir dolandırıcılık şebekesi tarafından yönetildiği tespit edildi.

HEDEFTE KİŞİSEL VE BANKA BİLGİLERİ VAR

Dolandırıcılık yönteminde, arayan kişiler kendilerini güvenilir bankaların veya tanınmış uluslararası şirketlerin temsilcisi olarak tanıtıyor. Görüşme sırasında çeşitli bahanelerle kullanıcıların kimlik bilgileri, banka hesap detayları ve dijital şifreleri ele geçirilmeye çalışılıyor. Israrcı bir tutum sergileyen faillerin, günün farklı saatlerinde aynı numaradan defalarca arama yaparak mağdurlara ulaşmayı hedeflediği bildiriliyor.

BU NUMARALARA DİKKAT EDİN UYARISI GELDİ

Özellikle şu numaralardan gelen çağrılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı:

+43 3723 6636228

+43 664 8570613

+43 3766 1315149

UZMANLAR GÜVENLİK HATIRLATMASI YAPTI

Güvenlik birimleri, vatandaşların bu tür mağduriyetler yaşamaması için şu önlemleri almasını tavsiye ediyor: Beklenmeyen ve tanınmayan yurt dışı kaynaklı aramaların cevaplanmaması veya geri aranmaması. Telefon görüşmelerinde hiçbir koşulda şifre, kimlik numarası veya kredi kartı bilgisi verilmemesi. Şüpheli numaraların vakit kaybetmeden engellenmesi ve telefonlardaki "spam bildirme" özelliklerinin kullanılması.

Uzmanlar, kurumsal firmaların telefon üzerinden hassas bilgi talep etmeyeceğini hatırlatarak, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında resmi mercilere başvurulması gerektiğini hatırlattı.