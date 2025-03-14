Dünyanın en sessiz odası olarak bilinen Yankısız Oda, Londra’daki South Bank Üniversitesi’nin yer alıyor. Bu odada en ufak bir ses bile yankılanmazken, iç organlarınızın sessini bile duyabiliyorsunuz.

SESSİZ ODADA ORGANLARININ SESİNİ DUYUYORLAR

Bu sessiz odaya girmek cesaret isterken YouTuber Callum McGinley, deneyimleyerek dünya rekorunu kırdı. 2019 yılında girdiği sessiz odada 67 dakika kalarak Guinness Dünya Rekoru’nu geçmeyi hedefledi. İçeride 1 saat 26 dakika geçirdi. Ancak bu süreç kolay olmadı. Sessizlik öylesine yoğundu ki kısa süre içinde kulaklarında çınlama başladı. Başında bir baskı hissetti ve zamanla ışıkların dans ettiğini gördüğünü söyledi. Hatta damarlarında dolaşan kanının sesini duyduğunda tedirgin olduğunu belirtti.

ZİHNİ ZORLUYOR

İlerleyen dakikalarda halüsinasyonlar bile görmeye başlayan Callum, buna rağmen meydan okumayı tamamladı ve rekorun yeni sahibi oldu. Uzmanlar, bu odada uzun süre kalmanın zihinsel olarak zorlayıcı olduğunu belirtiyor.