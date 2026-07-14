Polonya’nın kuzeybatısında yer alan ve ağaçlarının gövdelerindeki açıklanamayan "C" şeklindeki devasa kıvrımlarla tüm dünyayı büyüleyen ünlü "Eğri Orman" (Crooked Forest) yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yaklaşık 90 yıl önce dikilen bu çam ağaçları birer birer kurumaya başlayınca, bilim insanları zamanla yarışan sıra dışı bir kurtarma operasyonu başlattı.

İlk dikildiğinde 400 civarında olan eğri ağaç sayısı günümüzde 100'e kadar düştü. Polonya Basın Ajansı'nın (PAP) aktardığına göre uzmanlar, bu dünya mirası tamamen yok olmadan önce sırrı çözmek ve yeni dikilecek fidanlarla "Eğri Orman 2.0" adında bir kopya orman kurmak için kolları sıvadı.

İnsan eliyle bükülen ağaçlar

1934 yılında dikildiği tahmin edilen bu çamların alt kısımlarının neden böyle kıvrıldığına dair bugüne kadar uzaylılardan doğaüstü güçlere kadar pek çok hurafe ortaya atıldı, ancak Gryfino Orman Müdürlüğü'ne göre gerçek çok daha ticari: İnsan eliyle kasıtlı olarak yapılmış bir marangozluk faaliyeti.

O dönemde yaşayan insanların, eğri gövdeli ağaçları şu faydalı amaçlar için özel olarak yetiştirdiği düşünülüyor:

Dayanıklı mobilyalar üretmek,

Gemi ve teknelerin kavisli omurgalarını yapmak,

Kışlık kızakların kıvrımlı kızak kısımlarını hazırlamak,

Saman taşınan vagonların direklerini oluşturmak.

Uzmanlar, eğri ağaçların lif yapısı bozulmadan büyüdüğü için, düz ağaçlardan kesilerek yapılan tahtalara göre basınca ve yüke karşı çok daha dayanıklı olduğunu belirtiyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde o bölgeye ait belgeler yok olduğu için bu iddialar şimdilik güçlü birer tahminden ibaret.

Prototip çalışma başladı: Ağaç bükme teknolojisi nedir?

Gryfino Orman Bölgesi, bu benzersiz görüntüyü gelecek nesillere aktarmak amacıyla Batı Pomeranya Teknoloji Üniversitesi (ZUT) ile resmi bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bilim insanları, kuruyan ağaçların kökeninden gelen genç fidanlar üzerinde özel fidanlık faaliyetleri yürütecek.

Araştırmacı Marcin Kubus, işe ilk olarak yaşlı ağaçların iç yapısını inceleyerek başlayacaklarını söylüyor. Ağaç liflerinin yapısına bakılarak bu çamların bebekliklerinde tam olarak hangi yıl ve hangi açıyla büküldükleri tespit edilecek.

Doğru zamanlama bulunduktan sonra fidanlar henüz çok genç ve esnekken budama, ağırlık bağlama ve özel aparatlarla eğme gibi çeşitli bükme yöntemlerine maruz bırakılacak.

Orman Bölgesi yetkililerinden Daniel Pogorzelec, orijinal ağaçlara en çok benzeyen kıvrımı yakalamanın on yıllar sürebilecek çok uzun bir süreç olduğu konusunda uyarıyor. Ancak proje başarılı olursa, dünya genelinden her yıl binlerce turist çeken bu görsel şölen, "Eğri Orman 2.0" adıyla insan yapımı bir teknoloji harikası olarak yaşamaya devam edecek.