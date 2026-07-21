ABD'nin Texas eyaletindeki San Antonio kentinde bulunan tarihi Fairmount Hotel, 1985 yılında gerçekleştirilen sıra dışı bir mühendislik operasyonuyla tek parça halinde yeni yerine taşındı.

Yaklaşık 80 yıllık yapı, yıkılmak yerine özel hidrolik sistemler ve raylar üzerinde ilerletilerek yaklaşık 500 metre uzağa götürüldü.

Operesyon günlerce sürdü

Kent merkezindeki yeni yapılaşma planları nedeniyle bulunduğu noktada kalması mümkün olmayan otelin korunmasına karar verildi. Bunun üzerine mühendisler binanın temelini güçlendirerek onlarca tekerlekli platformun üzerine yerleştirdi ve günler süren operasyonla tarihi yapıyı milim milim hareket ettirdi.

Yaklaşık 1.450 ton ağırlığındaki Fairmount Hotel, taşındığı dönemde dünyanın tek parça halinde taşınan en ağır binalarından biri olarak kayıtlara geçti. Operasyon boyunca yapı zarar görmeden yeni yerine ulaştırıldı ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

1906 yılında inşa edilen Fairmount Hotel, bugün de San Antonio'nun simge yapıları arasında gösteriliyor. Mühendislik dünyasında ise tarihi yapıların yıkılmadan korunabileceğini kanıtlayan en başarılı taşıma projelerinden biri olarak anılıyor.