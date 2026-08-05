Dünyanın birçok büyük kentinde hava kirliliğini azaltmak için elektrikli toplu taşıma yatırımları hız kazanırken, ABD'nin en büyük ulaşım merkezlerinden biri olan Chicago da filosunu elektrikli otobüslerle yenilemeye hazırlanıyor. Yetkililer, dizel otobüslerin yerini alacak yeni araçların özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum yolu hastalıkları bulunan kişiler için daha temiz bir hava sağlayacağını belirtiyor.

ABD'nin önemli lojistik merkezlerinden Chicago, Doğu ve Batı kıyıları arasında taşınan yüklerin büyük bölümünün geçtiği şehirlerden biri olarak yoğun dizel araç trafiğine maruz kalıyor. Her gün binlerce kamyon ve trenin oluşturduğu egzoz emisyonları, hava kalitesini olumsuz etkilerken özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte hava kirliliği daha da hissedilir hale geliyor.

Milyonlarca kişi temiz hava soluyacak

Bu soruna çözüm üretmek isteyen Chicago Toplu Taşıma Kurumu (CTA), mart ayı sonunda en az 30 bataryalı elektrikli otobüs satın almak için ihale sürecini başlattı. Alım, kurumun "Charge Forward" programı kapsamında 2040 yılına kadar yaklaşık 2 bin otobüsten oluşan filosunu tamamen elektrikli hale getirme hedefinin önemli adımlarından biri olarak görülüyor. CTA filosunda şu anda 25 elektrikli otobüs bulunuyor.

Yetkililer, elektrikli otobüslerin yaygınlaşmasıyla birlikte egzoz kaynaklı zararlı emisyonların önemli ölçüde azalacağını, bunun da hem toplu taşıma kullanıcılarının hem de güzergâh üzerinde yaşayan milyonlarca kişinin daha temiz hava solumasına katkı sağlayacağını ifade ediyor.

Benzer bir dönüşüm, Chicago'nun banliyölerine hizmet veren Pace toplu taşıma kurumu tarafından da yürütülüyor. "Project Zero" planı kapsamında 733 otobüslük filonun 2040 yılına kadar tamamen elektrikli hale getirilmesi hedefleniyor. Kurumun filosunda hâlihazırda 47 hibrit-elektrikli otobüs ve en az bir tam elektrikli otobüs hizmet verirken, bu yıl 22 yeni elektrikli otobüsün daha devreye alınması planlanıyor.

Birçok ülkeye örnek olacak

Uzmanlara göre elektrikli toplu taşımanın yaygınlaşması yalnızca karbon emisyonlarını azaltmakla kalmıyor; dizel egzozundan kaynaklanan hava kirliliğini düşürerek astım, KOAH ve diğer kronik solunum yolu hastalıkları bulunan kişiler için de daha sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturuyor.

Chicago'naki bu dönüşüm, dünyanın birçok kentinde hızlanan temiz ulaşım yatırımlarının son örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.